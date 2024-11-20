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Рада ухвалила рішення про позбавлення зрадників держнагород

20 листопада 2024 13:34
Карина Приходько - Редактор
Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада ухвалила закон
Засідання Верховної Ради. Фото: ВР
Карина Приходько - Редактор

Верховна Рада України у середу, 20 листопада, ухвалила закон про позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів. Відтепер, особи, які сприяли російській агресії, не будуть носити звання Героїв України. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram. 

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Железняк розповів, що під час засідання ВР проголосувала за законопроєкт №11410, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників України. За відповідний документ проголосували 283 народних обранці. 

закон про позбавлення державних нагород
Результати голосування у Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

У самому законопроєкті пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Водночас позбавляти держнагород наразі можна лише у випадку засудження людини, яка має ці нагороди, за тяжкий злочин. Про це свідчить чинне законодавство нашої країни.

Натомість Президент Володимир Зеленський пропонує, щоб позбавлення держнагород відбувалося й на підставі рішення РНБО про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом глави держави, а не лише за обвинувальним вироком. 

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

А 19 листопада Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.

Верховна Рада закон держзрада голосування державна нагорода

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