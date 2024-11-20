У Раді проголосували за ліквідацію МСЕК в Україні

Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні
Верховна Рада України у середу, 20 листопада, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ліквідацію роботи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК
Парламентарі проголосували за законопроєкт № 12178 у першому читанні. Документ передбачає створення оновленої цифровізованої системи.
Законопроєкт вимагає, що медогляд надалі мають проводити відповідні експертні комісії.
Вони виконуватимуть такі функції:
- встановлення групи інвалідності;
- направлення на додаткове обстеження;
- планування і проведення повторного обстеження тощо.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував ліквідацію МСЕК в Україні та назвав, які ще зміни торкнуться системи лікування.
Ліквідація МСЕК викликана з гучним корупційним скандалом довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації.
Додамо, що нещодавно СБУ викрила у трьох областях кілька корупційних випадків з боку МСЕК.
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