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Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні

20 листопада 2024 13:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Раді проголосували за ліквідацію МСЕК в Україні
Депутати у Верховній Раді. Фото: персслужба ВРУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Верховна Рада України у середу, 20 листопада, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ліквідацію роботи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Парламентарі проголосували за законопроєкт № 12178  у першому читанні. Документ передбачає створення оновленої цифровізованої системи.

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Голосування. Фото: Ярослав Железняк

Законопроєкт вимагає, що медогляд надалі мають проводити відповідні експертні комісії.

Вони виконуватимуть такі функції: 

  • встановлення групи інвалідності;
  • направлення на додаткове обстеження;
  • планування і проведення повторного обстеження тощо.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував ліквідацію МСЕК в Україні та назвав, які ще зміни торкнуться системи лікування.

Ліквідація МСЕК викликана з гучним корупційним скандалом довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації.

Додамо, що нещодавно СБУ викрила у трьох областях кілька корупційних випадків з боку МСЕК.

Верховна Рада інвалідність голосування мобілізація МСЕК

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