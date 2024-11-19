СБУ викрила нові схеми в роботі МСЕК у Києві та Львові

Слідчі дії працівників СБУ. Фото: Служба безпеки України

Працівники Служби безпеки України та Національної поліції викрили нові схеми з боку працівників лікарень та медико-соціальних експертиз, завдяки яким вони допомагали чоловікам уникати мобілізації. Незаконну схему викрили у Львівській та Київській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 19 листопада.

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Загалом працівникам СБУ та Нацполіції вдалося затримати 13 організаторів та учасників оборудок. Вони вимагали хабарі у чоловіків, які бажали уникнути мобілізації та виїхати за кордон розміром від 1,5 до 12 тисяч доларів. Ділки виготовляли фіктивні довідки, які дозволяли ухилянтам незаконно перетинати кордон.

Відтак у Київській області затримали завідувачку відділення неврології та нейрохірургії, а також її спільника, який працював травматологом. Вони за хабарі фальсифікували історії хвороб призовників, які потім передавали в центри МСЕК на підтвердження діагнозів та встановлення групи інвалідності.

Печатка для МСЕК. Фото: СБУ

А от у Львові підозру отримали колишня голова та троє посадовців міжрайонної МСЕК. Вони також фальсифікували історії хвороб та видавали чоловікам фіктивні довідки про їх непридатність до військової служби.

Обшуки СБУ. Фото: СБУ

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 18 листопада підписав закон, спрямований на вдосконалення функціонування медико-соціальної експертизи. Цей документ вносить ряд змін до процесу роботи МСЕК, покращуючи її ефективність та якість.

Тим часом Хмельницька обласна рада продовжила контракт із скандально відомою Тетяною Крупою, яка ще рік залишатиметься на посаді голови медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Її повноваження продовжені до листопада 2025 року.