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Крупа ще рік буде обіймати посаду голови МСЕК

18 листопада 2024 12:14
Аркадій Пастула - Редактор
Тетяна Крупа продовжить очолювати МСЕК Хмельницької області
Тетяна Крупа в суді. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Тетяна Крупа ще рік буде очолювати посаду голови медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Облрада продовжила з нею контракт до листопада 2025 року.

Про це йдеться в матеріалах суду.

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Під час досудового розслідування щодо можливого незаконного збагачення Крупи було встановлено, що на підставі розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 2 листопада 2020 року був укладений контракт із головним лікарем КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" Крупою на новий термін — з 3 листопада 2020 року по 2 листопада 2025 року включно.

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Вирок суду. Фото: скриншот

Внаслідок цього повноваження як голови МСЕК закінчаться лише через рік.

Крім того, з 7 грудня 2020 року Крупа отримала повноваження депутата Хмельницької обласної ради восьмого скликання та була включена до складу постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Нагадаємо, Крупа вперше прокоментувала виявлені у її помешканні кошти. За її словами, не всі вони належать їхній родині.

Також чоловік Крупи прокоментував її умови в камері в СІЗО. Крім того, він заявив, що є сподівання, що його дружину можуть випустити на свободу через недоведеність вини.

суд корупція Хмельницька область МСЕК судові рішення

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