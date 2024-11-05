Корупція у МСЕК — суд заарештував майно Тетяни Крупи

Тетяна Крупа під час обрання їй запобіжного заходу у суді. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину майна керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Її підозрюють у корупційних схемах з ухилянтами та незаконному збагаченні.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС.

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Арешт майна Тетяни Крупи

Арештовані, зокрема, 3,17 млн доларів, 140 тисяч євро і 1,27 млн гривень, вилучених за місцем проживання, а також 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли у фігурантки в кабінеті.

Окрім готівки, під арешт потрапили:

документи щодо проєктування будівництва п'яти будинків;

ноутбук, п'ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

дві коробки з золотими виробами з жовтого металу з білим камінням;

роздруковані декларації Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів;

договори купівлі-продажу земельних ділянок та технічну документацію на земельні ділянки чоловіка Крупи;

брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

Нагадаємо, на початку жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу та її сина через підозру у незаконному збагаченні. В помешканні виявили готівкою майже 6 мільйонів доларів США, коштовності й не тільки.

Вже 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, ДБР перевірить ухилянтів, які платили голові МСЕК Хмельниччини.