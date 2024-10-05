ДБР затримало керівницю Хмельницької МСЕК

Слідчі дії ДБР та затримана посадовиця. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її підозрюють у незаконному збагаченні — в помешканні виявили готівкою майже 6 мільйонів доларів США, коштовності й не тільки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у суботу, 5 жовтня.

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Наразі керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи слідчі ДБР повідомили про підозру у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Їй загрожує 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

У посадовиці вдома шафи забиті доларами

Нагадаємо, правоохоронці провели низку обшуків у межах кримінального провадження про випадки незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби. Їх проводили у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці Хмельницького обласного центру МСЕК та її близьких родичів.

У робочому кабінету правоохоронці знайшли 100 тисяч доларів США та підроблені медичні документи разом зі списком "клієнтів", яким оформили фіктивні діагнози.

В будинку посадовиці та її родичів ДБР виявили ще цікавіші знахідки — жінка тримала вдома готівкою 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові люксові прикраси та коштовності. Слідчі розповіли, що гроші у квартирі діставали практично з усіх кутків. Шафи, тумбочки були нашпиговані грошима.

Син посадовиці МСЕК на ліжку з грошима. Фото: ДБР

Також було вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Цікаво, що посадовиця хотіла позбутися частини грошей — вона викинула дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Згодом правоохоронці дізналися, що родині посадовиці також належать 30 об'єктів нерухомості у Києві, Львові та Хмельницькому. У їх власності дев'ять елітних автомобілів, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, а також готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисяч кв.м, який розташований в одному з парків Хмельницького.

Окрім того, у власності є нерухомість за кордоном: в Австрії, Туреччині та Іспанії, а на валютних закордонних рахунках родина також зберігає майже 2,3 мільйона доларів США.

Нагадаємо, ми розповідали деталі, які відомі про скандальну посадовицю Хмельницького обласного центру МСЕК. Виявилось, що вона є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії "Слуга народу", а також має кілька бізнес-проєктів.

Цікаво, що фото, де чоловік лежить на ліжку біля купи грошей, викликало неабияку реакцію в мережі. Стало відомо, чому чоловік посадовиці, яку звинувачують в корупції, вирішив саме так зустрічати працівників ДБР.

Також скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччни викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримували відмову.