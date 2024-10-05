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Миллионы долларов наличными — ГБР задержало чиновницу МСЭК с Хмельнитчины

5 октября 2024 14:51
Анастасия Постоенко - Редактор
ГБР задержала руководительницу Хмельницкой МСЭК
Следственные действия ГБР и задержанная чиновница. Фото: Государственное бюро расследований
Анастасия Постоенко - Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее подозревают в незаконном обогащении — в доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 5 октября.

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Руководители Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы следователи ГБР сообщили о подозрении в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ей грозит 10 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

У чиновницы дома шкафы забиты долларами

Напомним, правоохранители провели ряд обысков в рамках уголовного производства о случаях незаконного оформления инвалидности мужчинам, пытавшимся избежать военной службы. Их проводили в служебных кабинетах и по месту жительства чиновника Хмельницкого областного центра МСЭК и его близких родственников.

В рабочем кабинете правоохранители обнаружили 100 тысяч долларов США и поддельные медицинские документы вместе со списком "клиентов", которым оформили фиктивные диагнозы.

В доме должностного лица и ее родственников ГБР обнаружили еще более интересные находки — женщина держала наличными дома 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые люксовые украшения и драгоценности. Следователи рассказали, что деньги в квартире доставали практически из всех уголков. Шкафы, тумбочки были напичканы деньгами.

Наличные голоа МСЭК Хмельницкая область
Сын должностной лица МСЭК на кровати с деньгами. Фото: ГБР

Также были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностного лица и отмывание ею денег через разные бизнес-проекты.

Интересно, что чиновница хотела избавиться от части денег — она выбросила две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Впоследствии правоохранители узнали, что семье чиновницы также принадлежат 30 объектов недвижимости в Киеве, Львове и Хмельницком. В их собственности девять элитных автомобилей, корпоративные права на 48 млн гривен, а также гостинично-ресторанный комплекс почти на 3 тысячи кв.м., который расположен в одном из парков Хмельницкого.

Кроме того, в собственности есть недвижимость за рубежом: в Австрии, Турции и Испании, а на валютных зарубежных счетах семья также хранит почти 2,3 млн. долларов США.

Напомним, мы рассказывали детали, известные о скандальной должностнице Хмельницкого областного центра МСЭК. Оказалось, что она депутат Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа", а также имеет несколько бизнес-проектов.

Интересно, что фото, где мужчина лежит на кровати у кучи денег вызвало большую реакцию в сети. Стало известно, почему муж чиновницы, обвиняемой в коррупции, решил именно так встречать работников ГБР.

Также скандал по коррупции в МСЭК Хмельниччины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.

ГБР обыски коррупция Хмельницкий МСЭК

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