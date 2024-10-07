Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині arrow

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

7 жовтня 2024 15:59
Галина Остаповець - Журналіст
Корупційний скандал із МСЕК на Хмельниччині — коментар МОЗ
Заступник міністра МОЗ Сергій Дубров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Хмельницька область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані. Проте відомство не може звільняти, призначити чи дати догану керівнику буді-якого закладу охорони здоров’я, оскільки вони підпорядковуються обласним радам.

Про це Новини.LIVE сказав Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України, коментуючи скандал у Хмельницькому МСЕК

Читайте також:

Скандал у Хмельницькому МСЕК: коментар МОЗ

За його словами, у понеділок ,7 жовтня, у МОЗ відбудеться нарада щодо вирішення цього питання, оскільки такі новини є неприпустимими.

"Моя особиста думка — за таке слід карати жорстко. А враховуючи війну — то дуже жорстко. Але, на жаль, МОЗ не може вплинути на ці факти, бо голова МСЕК призначається облрадою. І чесно кажучи, мене дивує, що власник(мається на увазі Хмельницька облрада. — Ред.) досі не прийняв жодних заходів", — сказав він. 

Адже аналізуючи статистику щодо скарг на органи МСЕКів, що у МОЗ роблять щотижня, каже Дубров, то саме Хмельницька область багато тижнів та місяців є лідером щодо оскаржень рішень. І це незважаючи на те, що область не є найбільшою в Україні. 

"Цю інформацію зі свого боку ми передаємо керівникам департаментів охорони здоров’я, а заходів вжито не було. Хмельницька область завжди була топ-лідером по скаргах від громадян, а тепер ми розуміємо і бачимо, що вони були обґрунтовані. На жаль, звільнити, призначити або дати догану керівнику закладу охорони здоров’я, МОЗ не може. Оскільки ми не є власником, адже заклад знаходиться у підпорядкуванні обласної ради", — зазначив Дубров. 

Призначення керівників медичних установ можуть переглянути

Чиновник також додав, що МОЗ ініціюватиме певні зміни до нормативно-правових актів, аби таких інцидентів надалі не траплялося. 

"Не може одна і та сама людина десятиріччями очолювати один і той же МСЕК чи інший заклад здоров’я без певного контракту. Необхідно проводити ротацію, повинен бути конкурс не лише із погодженням МОЗу, а й громадськістю", — сказав Дубров. 

На питання журналістки, у яких ще регіонах є найбільші скарги щодо рішень МСЕКів, заступник міністра відповів, що така тенденція спостерігається практично по всій Україні. Зокрема, були випадки на Полтавщині. Також Дубров закликав журналістів допомагати розкривати проблеми корупції у закладах охорони здоров’я. 

Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, працівники Державного бюро розслідувань затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її підозрюють у незаконному збагаченні — в помешканні виявили готівкою майже 6 мільйонів доларів США, коштовності й не тільки.

Також у руки ДБР потрапив список з ухилянтів, які за хабарі отримували довідки про непридатність до військової служби через фіктивні діагнози. Ці списки потрапили до рук правоохоронців під час обшуку в кабінеті керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи, у якої знайшли великі суми грошей.   

скандал Хмельницька область мобілізація війна МОЗ МСЕК

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник