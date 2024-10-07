Корупційний скандал із МСЕК на Хмельниччині — коментар МОЗ

Заступник міністра МОЗ Сергій Дубров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Хмельницька область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані. Проте відомство не може звільняти, призначити чи дати догану керівнику буді-якого закладу охорони здоров’я, оскільки вони підпорядковуються обласним радам.

Про це Новини.LIVE сказав Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України, коментуючи скандал у Хмельницькому МСЕК.

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За його словами, у понеділок ,7 жовтня, у МОЗ відбудеться нарада щодо вирішення цього питання, оскільки такі новини є неприпустимими.

"Моя особиста думка — за таке слід карати жорстко. А враховуючи війну — то дуже жорстко. Але, на жаль, МОЗ не може вплинути на ці факти, бо голова МСЕК призначається облрадою. І чесно кажучи, мене дивує, що власник(мається на увазі Хмельницька облрада. — Ред.) досі не прийняв жодних заходів", — сказав він.

Адже аналізуючи статистику щодо скарг на органи МСЕКів, що у МОЗ роблять щотижня, каже Дубров, то саме Хмельницька область багато тижнів та місяців є лідером щодо оскаржень рішень. І це незважаючи на те, що область не є найбільшою в Україні.

"Цю інформацію зі свого боку ми передаємо керівникам департаментів охорони здоров’я, а заходів вжито не було. Хмельницька область завжди була топ-лідером по скаргах від громадян, а тепер ми розуміємо і бачимо, що вони були обґрунтовані. На жаль, звільнити, призначити або дати догану керівнику закладу охорони здоров’я, МОЗ не може. Оскільки ми не є власником, адже заклад знаходиться у підпорядкуванні обласної ради", — зазначив Дубров.

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Чиновник також додав, що МОЗ ініціюватиме певні зміни до нормативно-правових актів, аби таких інцидентів надалі не траплялося.

"Не може одна і та сама людина десятиріччями очолювати один і той же МСЕК чи інший заклад здоров’я без певного контракту. Необхідно проводити ротацію, повинен бути конкурс не лише із погодженням МОЗу, а й громадськістю", — сказав Дубров.

На питання журналістки, у яких ще регіонах є найбільші скарги щодо рішень МСЕКів, заступник міністра відповів, що така тенденція спостерігається практично по всій Україні. Зокрема, були випадки на Полтавщині. Також Дубров закликав журналістів допомагати розкривати проблеми корупції у закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, працівники Державного бюро розслідувань затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її підозрюють у незаконному збагаченні — в помешканні виявили готівкою майже 6 мільйонів доларів США, коштовності й не тільки.

Також у руки ДБР потрапив список з ухилянтів, які за хабарі отримували довідки про непридатність до військової служби через фіктивні діагнози. Ці списки потрапили до рук правоохоронців під час обшуку в кабінеті керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи, у якої знайшли великі суми грошей.