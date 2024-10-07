Коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине — комментарий Минздрава

Заместитель министра Минздрава Сергей Дубров. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Хмельницкая область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан и теперь в Министерстве здравоохранения понимают и видят, что эти жалобы были обоснованы. Однако ведомство не может увольнять, назначить или дать выговор руководителю любого учреждения здравоохранения, поскольку они подчиняются областным советам.

Об этом Новини.LIVE сказал Сергей Дубров, первый заместитель министра здравоохранения Украины, комментируя скандал в Хмельницком МСЭК.

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По его словам, в понедельник, 7 октября, в Минздраве состоится совещание по решению этого вопроса, поскольку такие новости недопустимы.

"Мое личное мнение — за такое следует наказывать жестко. А учитывая войну — это очень жестко. Но, к сожалению, Минздрав не может повлиять на эти факты, потому что глава МСЭК назначается облсоветом. И честно говоря, меня удивляет, что собственник (имеется в виду Хмельницкий облсовет. — Ред.) до сих пор не отреагировал на них", — сказал Дубров.

Ведь анализируя статистику относительно жалоб на органы МСЭКов, которые в Минздраве делают еженедельно, говорит Дубров, именно Хмельницкая область много недель и месяцев является лидером по обжалованию решений. И это несмотря на то, что область не самая большая в Украине.

"Эту информацию со своей стороны мы передаем руководителям департаментов здравоохранения, а меры принято не было. Хмельницкая область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан, а теперь мы понимаем и видим, что они были обоснованы. К сожалению, уволить, назначить или дать выговор руководителю заведения здравоохранения, Минздрав не может. Поскольку мы не являемся владельцем, ведь заведение находится в подчинении областного совета", — уточнил чиновник.

Назначения руководителей медицинских учреждений могут пересмотреть

Чиновник также добавил, что Минздрав будет инициировать определенные изменения в нормативно-правовых актах, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не случалось.

"Не может один и тот же человек десятилетиями возглавлять один и тот же МСЭК или другое учреждение здоровья без определенного контракта. Необходимо проводить ротацию, должен быть конкурс не только с согласованием Минздрава, но и с общественностью", — сказал Дубров.

На вопрос журналистки, в которых еще в регионах есть самые большие жалобы по решениям МСЭКов, замминистра ответил, что такая тенденция наблюдается практически по всей Украине. В частности, были случаи Полтавской области. Также Дубров призвал журналистов помогать раскрывать проблемы коррупции в учреждениях здравоохранения.

Напомним, в субботу, 5 октября, сотрудники Государственного бюро расследований задержали руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее подозревают в незаконном обогащении — в доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Также в руки ГБР попал список уклонистов, которые за взятки получали справки о непригодности к военной службе из-за фиктивных диагнозов. Эти списки попали в руки стражей порядка во время обыска в кабинете руководителя МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы, в которой нашли большие суммы денег.