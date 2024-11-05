Коррупция в МСЭК — суд арестовал имущество Татьяны Крупы

Татьяна Крупа во время избрания ей меры пресечения в суде. Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества руководителя Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Ее подозревают в коррупционных схемах с уклонистами и незаконном обогащении.

Об этом говорится в постановлении ВАКС.

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Арест имущества Татьяны Крупы

Арестованы, в частности, 3,17 млн долларов, 140 тысяч евро и 1,27 млн гривен, изъятых по месту жительства, а также 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли у фигурантки в кабинете.

Кроме наличных, под арест попали:

документы по проектированию строительства пяти домов;

ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;

две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;

распечатаны декларации Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов;

договоры купли-продажи земельных участков и техническую документацию на земельные участки мужа Крупы;

брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

Напомним, в начале октября ГБР задержала Татьяну Крупу и ее сына из-за подозрения в незаконном обогащении. В доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Уже 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, ГБР проверит уклонистов, которые платили главе МСЭК Хмельнитчины.