Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК arrow

ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

5 ноября 2024 14:38
Карина Приходько - Редактор
Коррупция в МСЭК — суд арестовал имущество Татьяны Крупы
Татьяна Крупа во время избрания ей меры пресечения в суде. Фото: РБК-Украина
Карина Приходько - Редактор

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества руководителя Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Ее подозревают в коррупционных схемах с уклонистами и незаконном обогащении.

Об этом говорится в постановлении ВАКС.

Читайте также:

Арест имущества Татьяны Крупы

Арестованы, в частности, 3,17 млн долларов, 140 тысяч евро и 1,27 млн гривен, изъятых по месту жительства, а также 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли у фигурантки в кабинете.

Кроме наличных, под арест попали:

  • документы по проектированию строительства пяти домов;
  • ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
  • две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
  • распечатаны декларации Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов;
  • договоры купли-продажи земельных участков и техническую документацию на земельные участки мужа Крупы;
  • брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

Напомним, в начале октября ГБР задержала Татьяну Крупу и ее сына из-за подозрения в незаконном обогащении. В доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Уже 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, ГБР проверит уклонистов, которые платили главе МСЭК Хмельнитчины.

имущество коррупция скандал ВАКС МСЭК арест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

14:14 Отсрочка для педагога — нужно ли давать диплом об образовании

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам