Коррупция в МСЭК — суд арестовал имущество Татьяны Крупы

ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК
Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества руководителя Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Ее подозревают в коррупционных схемах с уклонистами и незаконном обогащении.
Об этом говорится в постановлении ВАКС.
Арест имущества Татьяны Крупы
Арестованы, в частности, 3,17 млн долларов, 140 тысяч евро и 1,27 млн гривен, изъятых по месту жительства, а также 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли у фигурантки в кабинете.
Кроме наличных, под арест попали:
- документы по проектированию строительства пяти домов;
- ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
- распечатаны декларации Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов;
- договоры купли-продажи земельных участков и техническую документацию на земельные участки мужа Крупы;
- брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.
Напомним, в начале октября ГБР задержала Татьяну Крупу и ее сына из-за подозрения в незаконном обогащении. В доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.
Уже 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, ГБР проверит уклонистов, которые платили главе МСЭК Хмельнитчины.
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