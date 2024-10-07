Суд обрав запобіжний захід Тетяні Крупі

Очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу виводять із зали суду. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Запобіжний захід

За словами прокурора Івана Пелівана, підозрювану Крупу взято під варту у залі суду строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

"Ми, як сторона обвинувачення, клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — сказав прокурор.

Він наголосив, що Крупа наразі є єдиною підозрюваною у даному провадженні

Крупу підозрюють у незаконному збагаченні

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК.

Правоохоронці провели низку обшуків у межах кримінального провадження про випадки незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби. Їх проводили у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці Хмельницького обласного центру МСЕК та її близьких родичів.

У робочому кабінету правоохоронці знайшли 100 тисяч доларів США та підроблені медичні документи разом зі списком "клієнтів", яким оформили фіктивні діагнози.

В будинку посадовиці та її родичів ДБР виявили ще цікавіші знахідки — жінка тримала вдома готівкою 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові люксові прикраси та коштовності. Слідчі розповіли, що гроші у квартирі діставали практично з усіх кутків. Шафи, тумбочки були нашпиговані грошима.

Що відомо про Тетяну Крупу

Тетяна Крупа — депутатка Хмельницької обласної ради від партії "Слуга народу", членкиня кількох депутатських фракцій та груп, зокрема "Медицина Хмельниччини" і "Єдність". Вона також входить до комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, науки, молоді та спорту.

Крупа народилася 12 липня 1960 року. Має медичну і економічну освіти, здобуті в Тернопільському державному медичному інституті та Тернопільському національному економічному університеті. З 2008 року обіймає посаду головної лікарки Хмельницького обласного МСЕК, а її контракт діє до листопада 2025 року. Заробітна плата Крупи за основним місцем роботи склала 597,300 гривень.