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Миллионы долларов в шкафу — главе МСЭК из Хмельнитчины избрали меру пресечения

7 октября 2024 14:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Суд избрал меру пресечения Татьяне Крупе
Главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу выводят из зала суда. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Мера пресечения

По словам прокурора Ивана Пелливана, подозреваемая Крупа взята под стражу в зале суда сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн. Именно на такой мере настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

"Мы, как сторона обвинения, ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал прокурор.

Он подчеркнул, что Крупа пока является единственной подозреваемой в данном производстве.

Крупа подозревается в незаконном обогащении

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК.

Правоохранители провели ряд обысков в рамках уголовного производства касаемо случаев незаконного оформления инвалидности мужчинам, пытавшимся избежать военной службы. Их проводили в служебных кабинетах и по месту жительства чиновницы Хмельницкого областного центра МСЭК и ее близких родственников.

В рабочем кабинете правоохранители обнаружили 100 тысяч долларов США и поддельные медицинские документы вместе со списком "клиентов", которым оформили фиктивные диагнозы.

В доме чиновницы и ее родственников ГБР обнаружила еще более интересные находки — женщина держала дома наличными 5 миллионов 244 тысячи долларов США, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, брендовые люксовые украшения и драгоценности. Следователи рассказали, что деньги в квартире доставали практически из всех уголков. Шкафы, тумбочки были напичканы деньгами.

Что известно о Татьяне Крупе

Татьяна Крупа — депутат Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа", член нескольких депутатских фракций и групп, в частности "Медицина Хмельнитчины" и "Единство". Она также входит в комиссию областного совета по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, науки, молодежи и спорта.

Крупа родилась 12 июля 1960 года. Имеет медицинское и экономическое образование, полученные в Тернопольском государственном медицинском институте и Тернопольском национальном экономическом университете. С 2008 года занимает должность главного врача Хмельницкого областного МСЭК, а ее контракт действует до ноября 2025 года. Зарплата Крупы по основному месту работы составила 597,300 гривен.

суд коррупция Хмельницкий уклонисты МСЭК

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