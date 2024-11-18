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Крупа еще год будет занимать должность главы МСЭК

18 ноября 2024 12:14
Аркадий Пастула - Редактор
Татьяна Крупа продолжит возглавлять МСЭК Хмельницкой области
Татьяна Крупа в суде. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Татьяна Крупа еще год будет возглавлять должность главы медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Облсовет продлил с ней контракт до ноября 2025 года.

Об этом говорится в материалах суда.

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Во время досудебного расследования относительно возможного незаконного обогащения Крупы было установлено, что на основании распоряжения главы Хмельницкого областного совета от 2 ноября 2020 года был заключен контракт с главным врачом КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" Крупой на новый срок — с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года включительно.

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Приговор суда. Фото: скриншот

В результате этого полномочия как главы МСЭК закончатся только через год.

Кроме того, с 7 декабря 2020 года Крупа получила полномочия депутата Хмельницкого областного совета восьмого созыва и была включена в состав постоянной комиссии Хмельницкого областного совета по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

Напомним, Крупа впервые прокомментировала выявленные в ее доме средства. По ее словам, не все они принадлежат их семье.

Также муж Крупы прокомментировал ее условия в камере в СИЗО. Кроме того, он заявил, что есть надежда, что его жену могут выпустить на свободу из-за недоказанности вины.

суд коррупция Хмельницкая область МСЭК судебные решения

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