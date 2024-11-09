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Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

9 листопада 2024 18:12
Аркадій Пастула - Редактор
Тетяна Крупа вперше пояснила, чому в її будинку було майже 6 мільйонів доларів
Тетяна Крупа в суді. Фото: "РБК-України"
Аркадій Пастула - Редактор

Підозрювана у незаконному збагаченні очільниця медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяна Крупа вперше зробила заяву щодо знайдених грошей в її помешканні. Вона наголосила, що її чоловік точно знає походження всіх коштів.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру у суботу, 9 листопада.

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Кошти, знайдені в будинку Тетяни Крупи

Під час судового засідання щодо арешту майна прокурор САП висунув клопотання, яке Тетяна Крупа заперечила. Вона зазначила, що не всі вилучені гроші у її будинку належать їхній родині. Частина коштів, задекларованих, є її особистими, а решта — власність інших осіб, про що більше знає її чоловік Володимир Крупа.

Обшук в Тетяни Крупи
Гроші, які знайшли в Тетяни Крупи. Фото: ДБР

У протоколі обшуку чоловік підозрюваної зазначив, що вилучена готівка була під його контролем і значна частина цих коштів передана йому як інвестиції для спільних бізнес-проєктів.

На суді адвокат підозрюваної підкреслила, що відсутні докази того, що знайдена готівка належить її клієнтці. Вона також заявила, що слідство не надало документи, які б підтверджували джерело походження коштів чи їхній зв’язок із підозрюваною.

Адвокат наголосила, що кошти знайшли в кімнатах, якими нібито не користується Крупа. Загалом правоохоронці знайшли:

  • у вітальні 106,1 тис. доларів, 6,7 тис. євро та 67,5 тис. грн;
  • у вбиральні — 315,9 тис. доларів та 25,4 тис. євро;
  • у спальні чоловіка підозрюваної — 253,1 тис. доларів, 70 тис. євро та 143 тис. грн;
  • у ще одній спальні — 2,5 млн доларів, 37,8 тис. євро та 702 тис. грн.

Що передувало 

Нагадаємо, 5 жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні. В її помешканні було знайдено майже 6 мільйонів доларів, коштовності та інше.

А 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також відомо, що співробітники ДБР перевірять ухилянтів, які платили Тетяні Крупі. 

Згодом ВАКС наклав арешт на частину майна обвинуваченої. 

суд ухилянти гроші МСЕК Хмельницька область обшуки

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