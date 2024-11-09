Тетяна Крупа вперше пояснила, чому в її будинку було майже 6 мільйонів доларів

Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей
Підозрювана у незаконному збагаченні очільниця медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяна Крупа вперше зробила заяву щодо знайдених грошей в її помешканні. Вона наголосила, що її чоловік точно знає походження всіх коштів.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру у суботу, 9 листопада.
Кошти, знайдені в будинку Тетяни Крупи
Під час судового засідання щодо арешту майна прокурор САП висунув клопотання, яке Тетяна Крупа заперечила. Вона зазначила, що не всі вилучені гроші у її будинку належать їхній родині. Частина коштів, задекларованих, є її особистими, а решта — власність інших осіб, про що більше знає її чоловік Володимир Крупа.
У протоколі обшуку чоловік підозрюваної зазначив, що вилучена готівка була під його контролем і значна частина цих коштів передана йому як інвестиції для спільних бізнес-проєктів.
На суді адвокат підозрюваної підкреслила, що відсутні докази того, що знайдена готівка належить її клієнтці. Вона також заявила, що слідство не надало документи, які б підтверджували джерело походження коштів чи їхній зв’язок із підозрюваною.
Адвокат наголосила, що кошти знайшли в кімнатах, якими нібито не користується Крупа. Загалом правоохоронці знайшли:
- у вітальні 106,1 тис. доларів, 6,7 тис. євро та 67,5 тис. грн;
- у вбиральні — 315,9 тис. доларів та 25,4 тис. євро;
- у спальні чоловіка підозрюваної — 253,1 тис. доларів, 70 тис. євро та 143 тис. грн;
- у ще одній спальні — 2,5 млн доларів, 37,8 тис. євро та 702 тис. грн.
Що передувало
Нагадаємо, 5 жовтня ДБР затримало Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні. В її помешканні було знайдено майже 6 мільйонів доларів, коштовності та інше.
А 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також відомо, що співробітники ДБР перевірять ухилянтів, які платили Тетяні Крупі.
Згодом ВАКС наклав арешт на частину майна обвинуваченої.
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