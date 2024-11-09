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Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

9 ноября 2024 18:12
Аркадий Пастула - Редактор
Татьяна Крупа впервые объяснила, почему в ее доме было почти 6 миллионов долларов
Татьяна Крупа в суде. Фото: "РБК-Украина"
Аркадий Пастула - Редактор

Подозреваемая в незаконном обогащении глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа впервые сделала заявление о найденных деньгах в ее доме. Она подчеркнула, что ее муж точно знает происхождение всех средств.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра в субботу, 9 ноября.

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Средства, найденные в доме Татьяны Крупы

Во время судебного заседания по аресту имущества прокурор САП выдвинул ходатайство, которое Татьяна Крупа отрицала. Она отметила, что не все изъятые деньги в ее доме принадлежат их семье. Часть средств, задекларированных, являются ее личными, а остальные — собственность других лиц, о чем больше знает ее муж Владимир Крупа.

Обыск в Татьяны Крупы
Деньги, которые нашли у Татьяны Крупы. Фото: ГБР

В протоколе обыска муж подозреваемой отметил, что изъятая наличка была под его контролем и значительная часть этих средств передана ему как инвестиции для совместных бизнес-проектов.

На суде адвокат подозреваемой подчеркнула, что отсутствуют доказательства того, что найденные наличные принадлежат ее клиентке. Она также заявила, что следствие не предоставило документы, подтверждающие источник происхождения средств или их связь с подозреваемой.

Адвокат отметила, что средства нашли в комнатах, которыми якобы не пользуется Крупа. В общем правоохранители нашли:

  • в гостиной 106,1 тыс. долларов, 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн;
  • в уборной — 315,9 тыс. долларов и 25,4 тыс. евро;
  • в спальне мужа подозреваемой — 253,1 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 143 тыс. грн;
  • в еще одной спальне — 2,5 млн долларов, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.

Что предшествовало

Напомним, 5 октября ГБР задержало Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении. В ее доме было найдено почти 6 миллионов долларов, драгоценности и другое.

А 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также известно, что сотрудники ГБР проверят уклонистов, которые платили Татьяне Крупе.

Впоследствии ВАКС наложил арест на часть имущества обвиняемой.

суд уклонисты деньги МСЭК Хмельницкая область обыски

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