Татьяна Крупа впервые объяснила, почему в ее доме было почти 6 миллионов долларов

Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег
Подозреваемая в незаконном обогащении глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа впервые сделала заявление о найденных деньгах в ее доме. Она подчеркнула, что ее муж точно знает происхождение всех средств.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра в субботу, 9 ноября.
Средства, найденные в доме Татьяны Крупы
Во время судебного заседания по аресту имущества прокурор САП выдвинул ходатайство, которое Татьяна Крупа отрицала. Она отметила, что не все изъятые деньги в ее доме принадлежат их семье. Часть средств, задекларированных, являются ее личными, а остальные — собственность других лиц, о чем больше знает ее муж Владимир Крупа.
В протоколе обыска муж подозреваемой отметил, что изъятая наличка была под его контролем и значительная часть этих средств передана ему как инвестиции для совместных бизнес-проектов.
На суде адвокат подозреваемой подчеркнула, что отсутствуют доказательства того, что найденные наличные принадлежат ее клиентке. Она также заявила, что следствие не предоставило документы, подтверждающие источник происхождения средств или их связь с подозреваемой.
Адвокат отметила, что средства нашли в комнатах, которыми якобы не пользуется Крупа. В общем правоохранители нашли:
- в гостиной 106,1 тыс. долларов, 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн;
- в уборной — 315,9 тыс. долларов и 25,4 тыс. евро;
- в спальне мужа подозреваемой — 253,1 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 143 тыс. грн;
- в еще одной спальне — 2,5 млн долларов, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.
Что предшествовало
Напомним, 5 октября ГБР задержало Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении. В ее доме было найдено почти 6 миллионов долларов, драгоценности и другое.
А 7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также известно, что сотрудники ГБР проверят уклонистов, которые платили Татьяне Крупе.
Впоследствии ВАКС наложил арест на часть имущества обвиняемой.
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