Чоловік Тетяни Крупи заговорив про її звільнення з СІЗО

Тетяна Крупа. Фото: РБК-Україна

Під час обшуків у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у жовтні виявили майже 6 мільйонів доларів лише готівкою. Днями з’явилась інформація, що вона перебуває у камері, яка призначена для чотирьох людей.

Ситуацію прокоментував чоловік Володимир для ТСН.

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Затримання Тетяни Крупи

За словами Володимира Крупи, він не володіє повною інформацією щодо наявності у правоохоронців доказів проти Тетяни. А інформація щодо її камери в СІЗО — він утримався від коментаря стосовно умов утримання.

На його думку, нинішня ситуація, це "горе в сім'ї та знущання", а до закінчення справи ще дуже далеко. Чоловік посадовиці вважає, що якщо попадуться професійні адвокати та судді, то все буде добре.

"Є сподівання, що її можуть випустити на свободу через недоведеність вини", — додав Володимир.

Як зазначається на сайті ЧЕСНО, згідно з декларацією за 2024 рік, знайдені у Тетяни Крупи кошти під час обшуків значно перевищують задекларовані. У її робочому кабінеті Крупи також знайшли підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами.

Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

А 11 листопада ДБР повідомило Крупі про підозру в недостовірному декларуванні доходів.