Муж Татьяны Крупы заговорил об ее освобождении из СИЗО

Татьяна Крупа. Фото: РБК-Украина

Во время обысков у председателя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы в октябре обнаружили почти 6 миллионов долларов только наличными. На днях появилась информация, что она находится в камере, которая предназначена для четырех человек.

Ситуацию прокомментировал муж Владимир для ТСН.

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По словам Владимира Крупы, он не владеет полной информацией о наличии у правоохранителей доказательств против Татьяны. А по поводу информации о ее камере в СИЗО — он воздержался от комментария относительно условий удержания.

По его мнению, нынешняя ситуация это "горе в семье и издевательство", а до окончания дела еще очень далеко. Муж чиновника считает, что если попадутся профессиональные адвокаты и судьи, то все будет хорошо.

"Есть надежда, что ее могут выпустить на свободу по недоказанности вины", — добавил Владимир.

Как отмечается на сайте ЧЕСНО, согласно декларации за 2024 год, найденные у Татьяны Крупы средства во время обысков значительно превышают задекларированные.

Напомним, в октябре суд избрал меру пресечения Крупе в виде удержания под стражей на 60 суток.

А 11 ноября ГБР сообщило Крупе о подозрении в недостоверном декларировании доходов.