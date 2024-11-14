Муж Татьяны Крупы заговорил об ее освобождении из СИЗО

Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО
Во время обысков у председателя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы в октябре обнаружили почти 6 миллионов долларов только наличными. На днях появилась информация, что она находится в камере, которая предназначена для четырех человек.
Ситуацию прокомментировал муж Владимир для ТСН.
Задержание Татьяны Крупы
По словам Владимира Крупы, он не владеет полной информацией о наличии у правоохранителей доказательств против Татьяны. А по поводу информации о ее камере в СИЗО — он воздержался от комментария относительно условий удержания.
По его мнению, нынешняя ситуация это "горе в семье и издевательство", а до окончания дела еще очень далеко. Муж чиновника считает, что если попадутся профессиональные адвокаты и судьи, то все будет хорошо.
"Есть надежда, что ее могут выпустить на свободу по недоказанности вины", — добавил Владимир.
Как отмечается на сайте ЧЕСНО, согласно декларации за 2024 год, найденные у Татьяны Крупы средства во время обысков значительно превышают задекларированные.
Напомним, в октябре суд избрал меру пресечения Крупе в виде удержания под стражей на 60 суток.
А 11 ноября ГБР сообщило Крупе о подозрении в недостоверном декларировании доходов.
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