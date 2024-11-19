СБУ разоблачила новые схемы в работе МСЭК в Киеве и Львове

Следственные действия сотрудников СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили новые схемы со стороны работников больниц и медико-социальных экспертиз, благодаря которым они помогали мужчинам избегать мобилизации. Незаконную схему разоблачили во Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 19 ноября.

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В общей сложности работникам СБУ и Нацполиции удалось задержать 13 организаторов и участников сделок. Они требовали взятки у мужчин, желавших избежать мобилизации и уехать за границу в размере от 1,5 до 12 тысяч долларов. Дельцы изготовляли фиктивные справки, позволявшие уклоняющимся незаконно пересекать границу.

В Киевской области задержали заведующую отделением неврологии и нейрохирургии, а также ее сообщника, который работал травматологом. Они за взятки фальсифицировали истории болезней призывников, которые затем передавали в центры МСЭК в подтверждение диагнозов и установление группы инвалидности.

Печать для МСЭК. Фото: СБУ

А вот во Львове подозрение получили бывший глава и трое чиновников межрайонной МСЭК. Они также фальсифицировали истории болезней и выдавали мужчинам фиктивные справки об их непригодности к военной службе.

Обыски СБУ. Фото: СБУ

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября подписал закон, направленный на усовершенствование функционирования медико-социальной экспертизы. Этот документ вносит ряд изменений в процесс работы МСЭК, улучшая ее эффективность и качество.

Между тем, Хмельницкий областной совет продлил контракт со скандально известной Татьяной Крупой , которая еще год будет оставаться в должности председателя медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Ее полномочия продлены до ноября 2025 года.