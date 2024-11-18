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Зеленський підписав закон про роботу МСЕК — що зміниться

18 листопада 2024 17:22
Ольга Антоновська - редактор
Закон про МСЕК — Зеленський підписав документ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює роботу медико-соціальної експертизи. Глава держави підписав документ 18 листопада. Закон передбачає низку змін щодо роботи МСЕК.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у картці законопроєкту.

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Володимир Зеленський підписав закон про роботу МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підтримав зміни роботи медико-соціальної експертизи. В понеділок, 18 листопада, він підписав відповідний закон. 

Зеленський підписав закон про МСЕК
Стан проходження закону про роботу МСЕК. Фото: скриншот

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, він передбачає зміни деяких процедур проходження медико-соціальної експертизи. Зокрема, пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК, також передбачено право визначати форму участі у засіданні — особисто чи онлайн.

"Запропоновані зміни "розблокують" можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу (дістатись до місця засідання МСЕК та повернутись додому або в місце дислокації військової частини), очікування в чергах", — йдеться у пояснювальній записці.

Президент підписав закон про МСЕК
Проєкт закону, який удосконалює роботу МСЕК. Фото: скриншот

Крім того, новий закон передбачає внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я. Це має спростити доступ лікарів до даних та пришвидшити ухвалення рішень.

Нагадаємо, в Україні планують реформувати МСЕК. До такого кроку владу підштовхнули корупційні скандали, що стосувалися діяльності комісій.

Кабмін України затвердив постанову, яка визначає новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи. Стало відомо, яким чином все зміниться для військовозобов'язаних.

Володимир Зеленський закон реформи законопроєкт МСЕК медогляд

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