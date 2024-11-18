Закон про МСЕК — Зеленський підписав документ

Зеленський підписав закон про роботу МСЕК — що зміниться
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює роботу медико-соціальної експертизи. Глава держави підписав документ 18 листопада. Закон передбачає низку змін щодо роботи МСЕК.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у картці законопроєкту.
Володимир Зеленський підписав закон про роботу МСЕК
Президент України Володимир Зеленський підтримав зміни роботи медико-соціальної експертизи. В понеділок, 18 листопада, він підписав відповідний закон.
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, він передбачає зміни деяких процедур проходження медико-соціальної експертизи. Зокрема, пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК, також передбачено право визначати форму участі у засіданні — особисто чи онлайн.
"Запропоновані зміни "розблокують" можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу (дістатись до місця засідання МСЕК та повернутись додому або в місце дислокації військової частини), очікування в чергах", — йдеться у пояснювальній записці.
Крім того, новий закон передбачає внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я. Це має спростити доступ лікарів до даних та пришвидшити ухвалення рішень.
Нагадаємо, в Україні планують реформувати МСЕК. До такого кроку владу підштовхнули корупційні скандали, що стосувалися діяльності комісій.
Кабмін України затвердив постанову, яка визначає новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи. Стало відомо, яким чином все зміниться для військовозобов'язаних.
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