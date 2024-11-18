Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский подписал закон о работе МСЭК — что изменится arrow

Зеленский подписал закон о работе МСЭК — что изменится

18 ноября 2024 17:22
Ольга Антоновская - редактор
Закон о МСЭК — Зеленский подписал документ
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий работу медико-социальной экспертизы. Глава государства подписал документ 18 ноября. Закон предусматривает ряд изменений в работе МСЭК.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в карте законопроекта.

Читайте также:

Владимир Зеленский подписал закон о работе МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал изменение работы медико-социальной экспертизы. В понедельник, 18 ноября, он подписал соответствующий закон.

Зеленский подписал закон о МСЭК
Состояние прохождения закона о работе МСЭК. Фото: скриншот

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает изменение некоторых процедур прохождения медико-социальной экспертизы. В частности, предлагается исключить обязанность человека проходить медицинское освидетельствование в МСЭК, также предусмотрено право определять форму участия в заседании — лично или онлайн.

"Предложенные изменения "разблокируют" возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (добраться до места заседания МСЭК и вернуться домой или на место дислокации воинской части), ожидания в очередях", — говорится в пояснительной записке.

Президент подписал закон о МСЭК
Проект закона, совершенствующий работу МСЭК. Фото: скриншот

Кроме того, новый закон предусматривает внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения. Это должно упростить доступ врачей к данным и ускорить принятие решений.

Напомним, в Украине планируется реформировать МСЭК. К такому шагу власти подтолкнули коррупционные скандалы, касающиеся деятельности комиссий.

Кабмин утвердил постановление, которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы. Стало известно, как все изменится для военнообязанных.

Владимир Зеленский закон реформы законопроект МСЭК медосмотр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

18:23 Байден сделал последнюю попытку обратиться к лидерам стран, — СМИ

18:17 Погиб на фронте — Одесчина прощается с известным спортсменом

18:16 Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:01 "Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных

17:58 Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

17:56 Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

17:56 Укрпошта или Новая почта — где выгоднее отправлять посылки

17:54 Минобороны закупило женскую форму для ВСУ почти на 160 млн грн

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

18:23 Байден сделал последнюю попытку обратиться к лидерам стран, — СМИ

18:17 Погиб на фронте — Одесчина прощается с известным спортсменом

18:16 Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:01 "Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных

17:58 Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

17:56 Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

17:56 Укрпошта или Новая почта — где выгоднее отправлять посылки

17:54 Минобороны закупило женскую форму для ВСУ почти на 160 млн грн

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам