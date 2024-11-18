Закон о МСЭК — Зеленский подписал документ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий работу медико-социальной экспертизы. Глава государства подписал документ 18 ноября. Закон предусматривает ряд изменений в работе МСЭК.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в карте законопроекта.

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Владимир Зеленский подписал закон о работе МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал изменение работы медико-социальной экспертизы. В понедельник, 18 ноября, он подписал соответствующий закон.

Состояние прохождения закона о работе МСЭК. Фото: скриншот

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает изменение некоторых процедур прохождения медико-социальной экспертизы. В частности, предлагается исключить обязанность человека проходить медицинское освидетельствование в МСЭК, также предусмотрено право определять форму участия в заседании — лично или онлайн.

"Предложенные изменения "разблокируют" возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (добраться до места заседания МСЭК и вернуться домой или на место дислокации воинской части), ожидания в очередях", — говорится в пояснительной записке.

Проект закона, совершенствующий работу МСЭК. Фото: скриншот

Кроме того, новый закон предусматривает внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения. Это должно упростить доступ врачей к данным и ускорить принятие решений.

Напомним, в Украине планируется реформировать МСЭК. К такому шагу власти подтолкнули коррупционные скандалы, касающиеся деятельности комиссий.

Кабмин утвердил постановление, которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы. Стало известно, как все изменится для военнообязанных.