Віктор Ляшко пояснив як будуть реформувати МСЕК в Україні

Призовник проходить медкомісію. Фото: УНІАН

В Україні на тлі грандіозного корупційного скандалу в роботі медико-соціальльних експертиз (МСЕК) планують провести масштабні реформи. Стали відомі перші подробиці, які саме заходи хочуть здійснити.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк із посиланням на слова глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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Як в Україні хочуть реформувати МСЕК

За словами Віктора Ляшка, в Україні розроблять новий законопроєкт про заміну системи МСЕК. Він нібито покладений на уряд, очікується його реєстрація у Парламенті.

Замість понад пів тисячі МСЕК в Україні сформують команду експертів-лікарів безпосередньо там, де відбувається лікування або реабілітація. Також відомо, що влада хоче цифровізувати роботу системи, щоб мінімізувати ризики корупції та вплив людського фактору.

Ярослав Железняк додав, що Віктор Ляшко анонсував комплексні зміни по МСЕК з 1 січня 2025 року.

"До цього система буде працювати як працювала з певними точковими поліпшеннями", — цитує Железняк Ляшка.

Корупційний скандал з роботою МСЕК

Нагадаємо, що в Україні викрили масштабні корупційні оборудки в роботі МСЕК. Правоохоронці провели низку перевірок в роботі медико-соціальних експертиз по кількох областях України, під час яких стало відомо про тисячі випадків оформлення інвалідностей цілком придатним військовозобов'язаним чоловікам. Уряд прийняв рішення, що із 31 грудня в Україні буде ліквідовано медико-санітарні комісії. Скандал досяг такого рівня, що з посади було звільнено Генпрокурора України Андрія Костіна, а от Віктор Ляшко, коментуючи можливість свого звільнення, натомість заявив, що керівництво центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію роботи комісій, будуть позбавлені роботи.

Цікаво, що у багатьох керівників обласних центрів МСЕК в України знайшли величезні статки у різних валютах, готівці та навіть криптовалюті, а також десятки об'єктів нерухомості у їх власності. ЗМІ опублікували "рейтинг" багатіїв. Пізніше у НАЗК заявили, що фігурантам корупційних скандалів на МСЕК накладуть арешт на майно, яким вони незаконно заволоділи.

Також зазначимо, що нещодавно у МОЗ заявили, що керівників нинішніх медико-соціальних експертних комісій надалі не допустять до посад у новій системі.

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк заявив, що наразі в Україні працюватиме альтернатива МСЕК. У МОЗ заявили, що Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться у Дніпрі, виконуватиме роботу центральної медико-соціальної експертної комісії.

Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав план протидії корупції та порушенням у МСЕК.

Тим часом центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність, стало відомо скільки з них втратили свою чинність після повторної перевірки. Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявляла, що в Україні ще й проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців.