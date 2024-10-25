Корупція у МСЕК — Шмигаль показав план, який допоможе боротися з порушеннями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив план для протидії корупції та інших правопорушень у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК). У документі також чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

Читайте також:

План протидії корупції та порушенням у МСЕК

Шмигаль зазначив, що план було розроблено на виконання рішень РНБО та Президента України Володимира Зеленського.

Що передбачає план:

Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.

У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

Прем'єр додав, що у цьому документі чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо ліквідації МСЕК з 31 грудня 2024 року.

За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тисячі висновків про інвалідність.