Корупція у МСЕК — Шмигаль показав план, який допоможе боротися з порушеннями

Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК
Кабінет Міністрів України затвердив план для протидії корупції та інших правопорушень у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК). У документі також чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.
План протидії корупції та порушенням у МСЕК
Шмигаль зазначив, що план було розроблено на виконання рішень РНБО та Президента України Володимира Зеленського.
Що передбачає план:
- Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
- Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.
Прем'єр додав, що у цьому документі чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.
"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", — підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо ліквідації МСЕК з 31 грудня 2024 року.
За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тисячі висновків про інвалідність.
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