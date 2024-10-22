Корупція в МСЕК — СБУ назвала області, де найбільше злочинів

Скільки співробітників МСЕК викрили у корупції — Малюк озвучив цифри
У Службі безпеки України озвучили результати роботи по корупціонерах в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.
Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО у вівторок, 22 жовтня.
Корупція в МСЕК — дані СБУ
За даними СБУ, в 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб уже засуджено. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
З початку року СБУ викрила і припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.
Корупція в МСЕК на Харківщині
СБУ нейтралізувала організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.
Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.
Корупція в МСЕК на Рівненщині
У Рівненській області викрито 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації.
За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.
У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".
Корупція в МСЕК у Миколаєві
У Миколаєві СБУ викрила очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.
Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.
Корупція в МСЕК на Закарпатті
У Закарпатській області викрито голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.
Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.
Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО 22 жовтня — обговорювали ситуації у МСЕК і зловживанням стосовно оформлення інвалідності.
Раніше Новини.LIVE писали, щов ході розслідувань корупційних схем в МСЕК правоохоронці знаходять списки тих, хто давав хабаря задля уникнення від мобілізації. Зокрема, тих, хто купував інвалідність.
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