Корупція в МСЕК — СБУ назвала області, де найбільше злочинів

Керівник СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

У Службі безпеки України озвучили результати роботи по корупціонерах в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО у вівторок, 22 жовтня.

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Корупція в МСЕК — дані СБУ

За даними СБУ, в 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб уже засуджено. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

З початку року СБУ викрила і припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Корупція в МСЕК на Харківщині

СБУ нейтралізувала організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Корупція в МСЕК на Рівненщині

У Рівненській області викрито 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації.

За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.

У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".

Корупція в МСЕК у Миколаєві

У Миколаєві СБУ викрила очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.

Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

Корупція в МСЕК на Закарпатті

У Закарпатській області викрито голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Публікація СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО 22 жовтня — обговорювали ситуації у МСЕК і зловживанням стосовно оформлення інвалідності.

Раніше Новини.LIVE писали, щов ході розслідувань корупційних схем в МСЕК правоохоронці знаходять списки тих, хто давав хабаря задля уникнення від мобілізації. Зокрема, тих, хто купував інвалідність.