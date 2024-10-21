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Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

21 жовтня 2024 16:10
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Скасування інвалідності — що загрожує тим, хто дав хабаря МСЕК
Затримання працівниці МСЕК. Фото: Київська міська прокуратура
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час розслідувань щодо корупційних схем працівників МСЕК правоохоронці знаходять списки тих, хто давав хабаря задля уникнення від мобілізації. Зокрема, тих, хто купував інвалідність. Нещодавно викрили цілу групу прокурорів на Хмельниччині, яким незаконно надали статус особи з інвалідністю. Після корупційного скандалу МОЗ скасувало ці статуси для низки осіб. 

Якою є процедура скасування купленої інвалідності і що загрожує тим, хто платив хабар, Новини.LIVE прокоментував юрист Ігор Ясько.

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Скасування інвалідності 

"Якщо особа отримала інвалідність незаконно (наприклад, чоловіки, щоб уникнути мобілізації або виїхати за кордон під час воєнного стану), статус може бути скасований після відповідного розслідування, яке зазвичай не відбувається швидко", — сказав юрист. 

Попри те, що юрист вважає цю процедуру нешвидкою, на практиці можна побачити інший кейс. Наприклад, після того як Генеральний прокурор України Андрій Костін озвучив перші результати службового розслідування щодо отримання інвалідностей прокурорами, Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для цих осіб. 

"Такі порушення супроводжуються відкриттям кримінального провадження. Відповідальність може настати як для осіб, що купували довідки, так і для корумпованих працівників МСЕК", — додав юрист. 

За його словами, для притягнення до кримінальної відповідальності суди враховують як злочинний умисел, так і суспільну небезпеку таких дій, особливо в умовах війни. 

Таке діяння можуть кваліфікувати за кількома статтями:

  • ухилення від військової служби (шляхом підроблення документів чи іншого обману за ст. 409 ККУ)
  • надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ). 

Ще одна стаття залежить від мети такого оформлення, наприклад деякі діяння кваліфікують за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), якщо, наприклад, це мати оформила довідку для свого сина, щоб его незаконно вивезти з України тощо.

"Стаття частіше за все залежить від того, які докази отримають слідчі у процесі, хто є суб’єктом, яка у діяння об’єктивна та суб’єктивна сторона, яку кількість грошей заплатили, чи була попередня змова осіб, скільки осіб брали участь у процесі тощо", — підсумував Ясько.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців ретельно розслідувати корупційні схеми у МСЕК. 

 

інвалідність МСЕК корупція хабар

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