Корупція у МСЕК — Зеленський вимагає реакції правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 вересня, наголосив на необхідності покарати внутрішнього ворога. Йдеться про нещодавно викриті корупційні схеми у МСЕКах, тому він закликав правоохоронців розслідувати це.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення.

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"За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги — дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нордичним країнам і багатьом союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від США — ми чуємо риторику, її зміни", — сказав він.

Наразі очікується приїзд команди з Вашингтона, аби на всіх робочих рівнях працювати по пунктах Плану перемоги. Вони домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки: оборонної та енергетичної.

Ситуації в МСЕКах

Водночас Зеленський звернув увагу на внутрішнього ворога — ситуації у МСЕКах. Зокрема, йдеться про прокурорів, які скористалися зв’язками та оформили собі фальшиві інвалідності.

"Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", — зауважив він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше журналісти виявили 49 прокурорів у Хмельницькій області, які скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності.

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