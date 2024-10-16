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Прокурори Хмельниччини отримували фіктивну інвалідність за сприяння Крупи — ЗМІ

16 жовтня 2024 23:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прокурори Хмельниччини оформлювали фіктивну інвалідність — як цьому сприяла голова МСЕК
Тетяна Крупа в суді. Фото: РБК-України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Журналісти виявили, що 49 прокурорів Хмельницької області, на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності. Їм допомагала медико-соціальна експертна комісія під керівництвом депутатки облради від "Слуги народу" Тетяни Крупи.

Про це йдеться у статті головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова у середу, 16 жовтня.

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Прокурори оформлювали фіктивну інвалідність

Прокурори отримали щонайменше 54,1 мільйони гривень пенсії, оформлюючи інвалідність із 2016 року. Бутусов зазначає, що правоохоронні органи Хмельниччини були в курсі корупційних схем, до яких були причетні.

"З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в Хмельницькій обласній МСЕК співробітниками Державного бюро розслідувань було виявлено 104 тисячі доларів. Цю суму Тетяна Крупа, головний лікар МСЕК, отримала в період з 2 по 4 жовтня від 30 громадян за видачу свідоцтва про інвалідність. Вартість "послуги" для кожної особи коливалася в межах 3-4 тисячі доларів.

Схема працювала масово: громадяни в порядку живої черги приносили хабарі, щоб отримати документ. Особливою рисою було те, що більшість "клієнтів" були жінками, оскільки оформлення інвалідності для них дозволяло їхнім чоловікам отримати статус доглядальника, що звільняло їх від мобілізації.

Для чого прокурорам фіктивна інвалідність

Розслідування також показало, що майже всі хмельницькі прокурори отримали статус інваліда 2-ї групи за рішенням Тетяни Крупи і продовжують отримувати пенсії від держави. Особливо виділяється прокурор Олексій Олійник, який почав отримувати пенсію ще в 2017 році у віці 37 років. На той час він отримав 34 тисячі гривень, а в 2023-му вже 251 тисячу гривень.

Подібну пенсію оформлено і для його дружини Ірини, яка працювала в прокуратурі до 2024 року.

"Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах справа – подивіться декларації цих 49, кожен прокурор області це дуже заможна людина, вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, за рівнем статків прокурори знаходяться в Україні на рівні еліти. Але згідно з законодавством про працю інваліді мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити", — написав Бутусов.

Прокурори використовували свідоцтва про інвалідність своїх дружин як підставу залишатися в "своїй" області, де у них налагоджені зв'язки та ресурси. Це давало можливість будувати кар'єру в комфортних умовах.

Коментар Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора ініціював службове розслідування щодо можливого зловживання посадовими обов'язками прокурорів.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", — йдеться в повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Згодом син керівниці Хмельницької медико-соціальної експертизи  Олександр Крупа звільнився за власним бажанням із посади голови обласного Пенсійного фонду.

Згодом виявилося, що у жовтні 2022 року Тетяна  Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок Bank Polska. Кошти у польських банках також зберігав і чоловік підозрюваної.  

Раніше ми писали, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.

Слуга народу Україна Хмельницька область інвалідність прокурори

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