Олександр Крупа звільнився з посади

Олександр Крупа. Фото: Facebook

Син керівниці Хмельницької медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів, Олександр Крупа звільнився за власним бажанням із посади голови обласного Пенсійного фонду. Його заступника вже призначено.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на власні джерела у суботу, 12 жовтня.

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Обов'язки Олександра Крупи після його звільнення за власним бажанням тимчасово виконуватиме перша заступниця Марія Квятківська.

Раніше стало відомо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Правоохоронці заявили, що під час обшуків у підозрюваних лише готівкою знайшли майже 6 млн доларів у різній валюті.

Також, як повідомляє ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Раніше ми писали, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.