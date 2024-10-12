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Сын главы Хмельницкой МСЭК уволился с должности главы Пенсионного фонда

12 октября 2024 12:21
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Александр Крупа уволился с должности
Александр Крупа. Фото: Facebook
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Сын руководителя Хмельницкой медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении на миллионы долларов, Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности председателя областного Пенсионного фонда. Его заместитель уже назначен.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в субботу, 12 октября.

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Обязанности Александра Крупы, после его увольнения по собственному желанию, временно исполнит первая заместительница Мария Квятковская.

Ранее стало известно, что 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в Хмельницкой области, а также ее сына Александра Крупу — председателя областного Пенсионного фонда — на незаконном обогащении на миллионы долларов.

Правоохранители заявили, что во время обысков у подозреваемых только наличными нашли почти 6 млн долларов в разной валюте.

Также, как сообщает ДБР, правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Ранее мы писали, что скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельниччины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.

взятка Украина увольнение Пенсионный Фонд МСЭК

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