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Прокуроры Хмельничины получали фиктивную инвалидность при содействии Крупы — СМИ

16 октября 2024 23:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прокуроры Хмельничины оформляли фиктивную инвалидность — как этому способствовала глава МСЭК
Татьяна Крупа в суде. Фото: РБК-Украина
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Журналисты обнаружили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности. Им помогала медико-социальная экспертная комиссия под руководством депутата облсовета от "Слуги народа" Татьяны Крупы.

Об этом говорится в статье главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова в среду, 16 октября.

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Прокуроры оформляли фиктивную инвалидность

Прокуроры получили не менее 54,1 миллиона гривен пенсии, оформляя инвалидность с 2016 года. Бутусов отмечает, что правоохранительные органы Хмельницкой области были в курсе коррупционных схем, к которым были причастны.

"Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор — Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры", — говорится в сообщении.

В ходе обыска в Хмельницкой областной МСЭК сотрудниками Государственного бюро расследований было обнаружено 104 тысячи долларов. Эту сумму Татьяна Крупа, главврач МСЭК, получила в период со 2 по 4 октября от 30 граждан за выдачу свидетельства об инвалидности. Стоимость "услуги" для каждого лица колебалась в пределах 3-4 тысяч долларов.

Схема работала массово: граждане в порядке живой очереди приносили взятки для получения документа. Особенностью было то, что большинство "клиентов" были женщинами, поскольку оформление инвалидности для них позволяло их мужчинам получить статус сиделки, что освобождало их от мобилизации.

Зачем прокурорам фиктивная инвалидность

Расследование также показало, что почти все хмельницкие прокуроры получили статус инвалида 2-й группы по решению Татьяны Крупы и продолжают получать пенсии от государства. Особенно выделяется прокурор Алексей Олейник, начавший получать пенсию еще в 2017 году в возрасте 37 лет. К тому времени он получил 34 тысячи гривен, а в 2023-м уже 251 тысячу гривен.

Подобная пенсия оформлена и для его супруги Ирины, работавшей в прокуратуре до 2024 года.

"Зачем прокурорам инвалидность? Здесь не в деньгах дело — посмотрите декларации этих 49, каждый прокурор области — это очень богатый человек, у всех есть десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно с законодательством о труде инвалиды имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить", — написал Бутусов.

Прокуроры использовали свидетельства об инвалидности своих жен как основание оставаться в своей области, где у них налажены связи и ресурсы. Это позволяло строить карьеру в комфортных условиях.

Комментарий Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора инициировал служебное расследование возможного злоупотребления должностными обязанностями прокуроров.

"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Впоследствии сын руководителя Хмельницкой медико-социальной экспертизы Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности председателя областного Пенсионного фонда.

Позже оказалось, что в октябре 2022 года Татьяна   Крупа положила 590 тысяч долларов на счет Bank Polska  Средства в польских банках также хранил и подозреваемый.   

Ранее мы писали, что скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельнитчины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.

Слуга народа Украина Хмельницкая область инвалидность прокуроры

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