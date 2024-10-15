Голова МСЕК Тетяна Крупа вклада мільйони у польські банки

Тетяна Крупа в суді. Фото: РБК-України

У жовтні 2022 року Тетяна Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок Bank Polska. Кошти у польських банках також зберігав і чоловік підозрюваної.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

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У матеріалах, які стосуються арешту посадовиці, повідомляється про солідні заощадження сім’ї Крупи, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік. Ідеться про 590 тисяч доларів, які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao. Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

За даними правоохоронців, чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Загалом нараховано 11,3 тисячі євро і 1,2 мільйони доларів. Глава сім’ї теж не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

Загалом, вважає слідство, голова МСЕК Тетяна Крупа має пояснити походження близько 137 мільйони гривень, які виявлено у квартирі посадовиці, але не відображено у її декларації.

Окремо досудове розслідування досі не дає відповіді, кому належать гроші, вилучені на робочому місці голови МСЕК. Ідеться про 93 тисячі доларів та 2 тисячі євро.

Наразі сторона захисту оскаржує ухвалу про взяття під варту Тетяни Крупи. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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