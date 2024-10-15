Глава МСЭК Татьяна Крупа вклада миллионы в польские банки

Татьяна Крупа в суде. Фото: РБК-Украина

В октябре 2022 года Татьяна Крупа положила 590 тысяч долларов на счет Bank Polska. Средства в польских банках также хранил и подозреваемый.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

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В материалах, касающихся ареста должностного лица сообщается о солидных сбережениях семьи Крупы, которые лежали в зарубежных банках и не были отражены в электронной декларации за 2023 год. Речь идет о 590 тысячах долларов, которые Татьяна Крупа перечислила на счет польского банка Pekao. Квитанция о финансовой операции от 26 октября 2022 года была найдена следователями ГБР во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.

По данным правоохранителей, мужчина подозреваемой Владимир Крупа также хранил средства в польских банках. В общей сложности насчитано 11,3 тысячи евро и 1,2 миллиона долларов. Глава семьи тоже не внес в декларацию супруги перечисленные средства.

В целом, считает следствие, глава МСЭК Татьяна Крупа должна объяснить происхождение около 137 миллионов гривен, которые обнаружены в квартире должностного лица, но не отражены в ее декларации.

Отдельно досудебное расследование до сих пор не дает ответа, кому принадлежат деньги, изъятые на рабочем месте главы МСЭК. Речь идет о 93 тысячах долларов и двух тысячах евро.

В настоящее время сторона защиты оспаривает постановление о заключении под стражу Татьяны Крупы. Разбирательство состоится 17 октября в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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