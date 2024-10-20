Коррупция в МСЭК – Зеленский требует реакции правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 сентября, отметил необходимость наказать внутреннего врага. Речь идет о недавно разоблаченных коррупционных схемах в МСЭКах, поэтому он призвал правоохранителей расследовать это.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения.

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"За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по Плану победы — спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нордическим странам и многим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от США — мы слышим риторику, ее изменения", — сказал он.

Ожидается приезд команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Они договорились о нескольких новых пакетах поддержки: оборонной и энергетической.

Ситуации в МСЭКах

В то же время Зеленский обратил внимание на внутреннего врага — ситуации в МСЭКах. В частности, речь идет о прокурорах, которые воспользовались связями и оформили фальшивые инвалидности.

"Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", — отметил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее журналисты обнаружили 49 прокуроров в Хмельницкой области, воспользовавшихся схемой оформления фиктивной инвалидности.

Также мы писали, что 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова в 2023 году получила рекордную пенсию в размере более 785 тысяч гривен.