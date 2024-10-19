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Журналісти викрили голову Черкаської прокуратури на рекордній пенсії — деталі

19 жовтня 2024 22:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Голова Черкаської прокуратури отримала 785 тисяч пенсії
Голова Черкаської прокуратури Катерина Шевцова. Фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

Керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова у 2023 році отримала рекордний розмір пенсії — 785 435 гривень. При цьому їй лише 42 роки, що викликає питання.

Про це йдеться у розслідуванні Цензор.НЕТ.

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Відомо, що жінка працює на посаді Черкаського прокурора з жовтня 2023 року. В Україні право на пенсію мають працівники з певним стажем роботи, але в декларації посадовиці не зазначені конкретні підстави на такі зарахування. При цьому вік Шевцової — 42 роки.

Загалом у декларації також вказана її зарплата з трьох різних обласних прокуратур:

  • 1 200 990 гривень — за роботу у Харківській обласній прокуратурі;
  • 549 590 гривень — у Вінницькій обласній прокуратурі;
  • 507 207 гривень у Черкаській обласній прокуратурі.

Згідно з даними сайту НАЗК, Шевцова зберігає на банківських рахунках 429 556 гривень та 750 тисяч готівкою.

У її власності вказаний автомобіль Toyota Camry 2019 року, який був придбаний за 618 125 гривень та квартира в Харкові, на яку має право безоплатного користування та проживання її син.

У журналістському розслідуванні йдеться, що саме на Черкащині вже кілька років триває кримінальне провадження щодо факту виплат пенсій по інвалідності 70 прокурорам.

Раніше журналісти виявили 49 прокурорів у Хмельницькій області, які скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності

Водночас на скандал на Хмельниччині відреагував військовий 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук. За його словами, більша частина ветеранів, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримували відмову.

Черкаська область прокуратура корупція пенсія гроші

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