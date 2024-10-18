Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави arrow

Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави

18 жовтня 2024 20:18
Галина Шподарева - редактор
Масова інвалідність прокурорів на Хмельниччині — ексгенпрокурор назвав причини
Хмельницька обласна прокуратура. Фото: shepetivka.com.ua
Галина Шподарева - редактор

Ексгенпрокурор України прокоментував скандал на Хмельниччині та пояснив, як "інваліди захопили обласну прокуратуру". Руслан Рябошапка назвав ситуацію "моральним уродством і нечуваною деградацією". 

Про це заявив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в коментарі виданню "Главком" у п'ятницю, 18 жовтня. 

Читайте також:

Скандал в прокуратурі Хмельниччини

Генеральний прокурор у 2019-2020 роках Руслан Рябошапка прокоментував скандал щодо поголовного отримання груп інвалідностей майже пів сотнею прокурорів на Хмельниччині.

За словами Рябошапки, в даній ситуації потрібно відкривати кримінальне провадження, а не займатися "окозамилюванням у вигляді проведення службового розслідування". 

"Моральне уродство і нечувана деградація теперішньої прокуратури. Очевидно, більшість із засвічених журналістом Бутусовим прокурорів Хмельниччини розуміли, що не є інвалідами і фактично вкрали гроші у держави. Кошти, які насправді мали отримати люди з обмеженою можливістю, кількість яких, як говорила Перша леді Олена Зеленська, за час великої війни зросла на 300 тисяч осіб", — обурюється Рябошапка.

Причини аномалії в прокуратурі Хмельниччини

Ексгенпрокурор вважає, що історії з інвалідностями в прокуратурі Хмельниччині є наслідком незавершеної реформи, коли центрального апарату Офісу генпрокурора було звільнено 55% співробітників, що не пройшли тестування. Однак оновлення прокуратури зупинилося у березні 2020 року — саме тоді, коли Рябошапка був усунений з посади.

За словами Рябошапки, реформа прокуратури не зводилася до того, щоб вигнати недоброчесних працівників — це був лише перший крок. Важливим мав стати наступний етап — добір несистемних людей до прокуратури з поступовим кар’єрним зростанням.

"Вагома деталь — досі не створено самоврядувальний орган — Вища рада прокурорів на противагу нині контрольованій генпрокурором Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів", — пояснив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив, що 48 місцевих прокурорів мають інвалідність. Але, за його словами, що це лише "мала частина прокурорів області" і явище не є надто поширеним.

Також Новини.LIVE писали, що командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив відреагував на скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини та заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

прокуратура Хмельницький корупція скандал інвалідність Хмельницька область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:33 Зеленський назвав нюанс, який стоїть на перешкоді вступу України до НАТО

20:28 Зеленський повідомив, коли прибуде бригада військових, які тренуються у Франції

20:21 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийдуть заморозки

20:18 Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави

20:00 З якими хворобами крові не можуть мобілізувати

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

19:59 Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

19:37 Три роки і 200 млн грн — в Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу

19:32 Результати перемовин в Європі та доповіді в Києві — звернення Зеленського

19:00 Чи підтримує США План перемоги України — заява глави Пентагону

20:33 Зеленський назвав нюанс, який стоїть на перешкоді вступу України до НАТО

20:28 Зеленський повідомив, коли прибуде бригада військових, які тренуються у Франції

20:21 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийдуть заморозки

20:18 Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави

20:00 З якими хворобами крові не можуть мобілізувати

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

19:59 Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі

19:37 Три роки і 200 млн грн — в Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу

19:32 Результати перемовин в Європі та доповіді в Києві — звернення Зеленського

19:00 Чи підтримує США План перемоги України — заява глави Пентагону

18:58 Одну категорію військових хочуть звільнити зі служби — зміни до закону

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують