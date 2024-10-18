Масова інвалідність прокурорів на Хмельниччині — ексгенпрокурор назвав причини

Хмельницька обласна прокуратура. Фото: shepetivka.com.ua

Ексгенпрокурор України прокоментував скандал на Хмельниччині та пояснив, як "інваліди захопили обласну прокуратуру". Руслан Рябошапка назвав ситуацію "моральним уродством і нечуваною деградацією".

Про це заявив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в коментарі виданню "Главком" у п'ятницю, 18 жовтня.

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Скандал в прокуратурі Хмельниччини

Генеральний прокурор у 2019-2020 роках Руслан Рябошапка прокоментував скандал щодо поголовного отримання груп інвалідностей майже пів сотнею прокурорів на Хмельниччині.

За словами Рябошапки, в даній ситуації потрібно відкривати кримінальне провадження, а не займатися "окозамилюванням у вигляді проведення службового розслідування".

"Моральне уродство і нечувана деградація теперішньої прокуратури. Очевидно, більшість із засвічених журналістом Бутусовим прокурорів Хмельниччини розуміли, що не є інвалідами і фактично вкрали гроші у держави. Кошти, які насправді мали отримати люди з обмеженою можливістю, кількість яких, як говорила Перша леді Олена Зеленська, за час великої війни зросла на 300 тисяч осіб", — обурюється Рябошапка.

Причини аномалії в прокуратурі Хмельниччини

Ексгенпрокурор вважає, що історії з інвалідностями в прокуратурі Хмельниччині є наслідком незавершеної реформи, коли центрального апарату Офісу генпрокурора було звільнено 55% співробітників, що не пройшли тестування. Однак оновлення прокуратури зупинилося у березні 2020 року — саме тоді, коли Рябошапка був усунений з посади.

За словами Рябошапки, реформа прокуратури не зводилася до того, щоб вигнати недоброчесних працівників — це був лише перший крок. Важливим мав стати наступний етап — добір несистемних людей до прокуратури з поступовим кар’єрним зростанням.

"Вагома деталь — досі не створено самоврядувальний орган — Вища рада прокурорів на противагу нині контрольованій генпрокурором Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів", — пояснив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив, що 48 місцевих прокурорів мають інвалідність. Але, за його словами, що це лише "мала частина прокурорів області" і явище не є надто поширеним.

Також Новини.LIVE писали, що командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив відреагував на скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини та заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.