Массовая инвалидность прокуроров в Хмельницкой области — экс-генпрокурор назвал причины

Хмельницкая областная прокуратура Фото: shepetivka.com.ua

Экс-генпрокурор Украины прокомментировал скандал на Хмельницкой области и объяснил, как "инвалиды захватили областную прокуратуру". Руслан Рябошапка назвал ситуацию "нравственным уродством и неслыханной деградацией".

Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии изданию "Главком" в пятницу, 18 октября.

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Генеральный прокурор в 2019-2020 годах Руслан Рябошапка прокомментировал скандал относительно поголовного получения групп инвалидности почти полсотней прокуроров в Хмельницкой области.

По словам Рябошапки, в данной ситуации нужно открывать уголовное производство, а не заниматься "очковтирательством в виде проведения служебного расследования".

"Моральное уродство и неслыханная деградация нынешней прокуратуры. Очевидно, большинство из засвеченных журналистом Бутусовым прокуроров Хмельницкой области понимали, что не являются инвалидами и фактически украли деньги у государства. Средства, которые на самом деле должны были получить люди с ограниченными возможностями, количество которых, как говорила Первая леди Елена Зеленская, за время большой войны выросло на 300 тысяч человек", — возмущается Рябошапка.

Причины аномалии в прокуратуре Хмельницкой области

Экс-генпрокурор считает, что истории с инвалидностями в прокуратуре Хмельницкой области являются следствием незавершенной реформы, когда из центрального аппарата Офиса генпрокурора было уволено 55% сотрудников, не прошедших тестирование. Однако обновление прокуратуры остановилось в марте 2020 года - именно тогда, когда Рябошапка был отстранен от должности.

По словам Рябошапки, реформа прокуратуры не сводилась к тому, чтобы выгнать недобропорядочных работников - это был лишь первый шаг. Важным должен был стать следующий этап — отбор несистемных людей в прокуратуру с постепенным карьерным ростом.

"Весомая деталь — до сих пор не создан самоуправляющийся орган — Высший совет прокуроров в противовес ныне контролируемой генпрокурором Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", — пояснил экс-генпрокурор.

Напомним, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подтвердил, что 48 местных прокуроров имеют инвалидность. Но, по его словам, что это лишь "малая часть прокуроров области" и явление не слишком распространено.

Также Новини.LIVE писали, что командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил отреагировал на скандал по коррупции в МСЭК Хмельницкой области и заявил, что большая часть ветеранов из Хмельницкой области, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.