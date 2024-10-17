Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Хмельницькій прокуратурі відреагували на чутки про прокурорів з інвалідністю arrow

В Хмельницькій прокуратурі відреагували на чутки про прокурорів з інвалідністю

17 жовтня 2024 20:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Хмельницькій області 48 рокурорів мають інвалідність, це не більшість
Голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник. Фото: ХМ-Інсайд
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив, що 48 місцевих прокурорів мають інвалідність. При цьому він зазначив, що це лише мала частина прокурорів області і таке явище не є аж надто поширеним.

Про це Олійник повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 17 жовтня.

Читайте також:

Прокурори-інваліди на Хмельниччині

Олійник зазначає, що це не "майже всі" прокурори області, як написали ЗМІ, а 48 із 225 прокурорів.

"Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не останніми роками", — зазначає він.

Він повідомив, щодо цієї історії вже проводилося розслідування.

Також прокурор додав, що й сам із 2017 року має групу інвалідності, бо в 2005 році "отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження".

На додачу до цього Олійник заперечує, що прокуратура "кришувала" корупційну схему голови МСЕК Тетяни Крупи.

Варто нагадати, що інвалідність прокурори могли дійсно отримати ще до війни, оскільки це відкривало їм шлях до більш раннього виходу на пенсію, а також збільшення її розміру. Це могло бути причиною здобуття інвалідності.

Хмельницька область
Пост Олексія Олійника. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що журналісти виявили, що 49 прокурорів Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності.

Нагадуємо, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

суд прокуратура особа з інвалідністю інвалідність Хмельницька область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:27 У Львові військовий самовільно покинув частину — що вирішив суд

21:16 Синоптики попередили, в які регіони завтра прийдуть заморозки

21:11 У Брюсселі Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ та вручив нагороди

21:03 Кому в жовтні можуть скасувати відстрочку

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

20:54 Зеленський пояснив, навіщо підписувати безпекові угоди з партнерами

20:44 Декілька областей в небезпеці — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

20:29 В Хмельницькій прокуратурі відреагували на чутки про прокурорів з інвалідністю

20:18 Зеленський зробив гучну заяву про розробку Україною ядерної зброї

20:00 Квашена цвітна капуста та броколі — джерело вітамінів для вашого імунітету

21:27 У Львові військовий самовільно покинув частину — що вирішив суд

21:16 Синоптики попередили, в які регіони завтра прийдуть заморозки

21:11 У Брюсселі Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ та вручив нагороди

21:03 Кому в жовтні можуть скасувати відстрочку

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

20:54 Зеленський пояснив, навіщо підписувати безпекові угоди з партнерами

20:44 Декілька областей в небезпеці — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

20:29 В Хмельницькій прокуратурі відреагували на чутки про прокурорів з інвалідністю

20:18 Зеленський зробив гучну заяву про розробку Україною ядерної зброї

20:00 Квашена цвітна капуста та броколі — джерело вітамінів для вашого імунітету

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують