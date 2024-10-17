У Хмельницькій області 48 рокурорів мають інвалідність, це не більшість

Голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник. Фото: ХМ-Інсайд

Голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив, що 48 місцевих прокурорів мають інвалідність. При цьому він зазначив, що це лише мала частина прокурорів області і таке явище не є аж надто поширеним.

Про це Олійник повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 17 жовтня.

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Олійник зазначає, що це не "майже всі" прокурори області, як написали ЗМІ, а 48 із 225 прокурорів.

"Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не останніми роками", — зазначає він.

Він повідомив, щодо цієї історії вже проводилося розслідування.

Також прокурор додав, що й сам із 2017 року має групу інвалідності, бо в 2005 році "отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження".

На додачу до цього Олійник заперечує, що прокуратура "кришувала" корупційну схему голови МСЕК Тетяни Крупи.

Варто нагадати, що інвалідність прокурори могли дійсно отримати ще до війни, оскільки це відкривало їм шлях до більш раннього виходу на пенсію, а також збільшення її розміру. Це могло бути причиною здобуття інвалідності.

Пост Олексія Олійника. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що журналісти виявили, що 49 прокурорів Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником скористалися схемою оформлення фіктивної інвалідності.

Нагадуємо, що скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.