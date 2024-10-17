В Хмельницкой области 48 леторов имеют инвалидность, это не большинство

Председатель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник. Фото: ХМ-Инсайд

Глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подтвердил, что 48 местных прокуроров имеют инвалидность. При этом он отметил, что это лишь малая часть прокуроров области и такое явление не слишком распространено.

Об этом Олийнык сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября.

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Олейник отмечает, что это не "почти все" прокуроры области, как написали СМИ, а 48 из 225 прокуроров.

"Более того, инвалидность большинства работников получена не в последние годы", — отмечает он.

Он сообщил, что по этой истории уже проводилось расследование.

Также прокурор добавил, что и сам с 2017 года имеет группу инвалидности, потому что в 2005 году "получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства".

Вдобавок к этому, Олейник отрицает, что прокуратура "крышевала" коррупционную схему главы МСЭК Татьяны Крупы.

Следует напомнить, что инвалидность прокуроры могли действительно получить еще до войны, поскольку это открывало им путь к более раннему уходу на пенсию, а также увеличение ее размера. Это могло быть причиной получения инвалидности.

Пост Алексея Олейника. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что журналисты обнаружили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности.

Напоминаем, что скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельнитчины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.