Глава Черкасской прокуратуры получила 785 тысяч пенсии

Глава Черкасской прокуратуры Екатерина Шевцова. Фото: соцсети

Руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова в 2023 году получила рекордный размер пенсии 785 435 гривен. При этом ей всего 42 года, что вызывает вопросы.

Об этом говорится в расследовании Цензор.НЕТ.

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Пенсия Черкасского прокурора

Известно, что женщина работает на должности Черкасского прокурора с октября 2023 года. В Украине право на пенсию имеют работники с определенным стажем работы, но в декларации чиновника не указаны конкретные основания для таких зачислений. При этом возраст Шевцовой — 42 года.

В целом в декларации также указана ее зарплата из трех разных областных прокуратур:

1 200 990 гривен — за работу в Харьковской областной прокуратуре;

549 590 гривен — в Винницкой областной прокуратуре;

507207 гривен — в Черкасской областной прокуратуре.

Согласно данным сайта НАПК, Шевцова хранит на банковских счетах 429 556 гривен и 750 тысяч наличными.

В ее собственности указан автомобиль Toyota Camry 2019 года, приобретенный за 618 125 гривен и квартира в Харькове, на которую имеет право безвозмездного пользования и проживания ее сын.

В журналистском расследовании говорится, что именно на Черкащине уже несколько лет продолжается уголовное производство по факту выплат пенсий по инвалидности 70 прокурорам.

Ранее журналисты обнаружили 49 прокуроров в Хмельницкой области, воспользовавшихся схемой оформления фиктивной инвалидности.

В то же время на скандал в Хмельнитчине отреагировал военный 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук. По его словам, большая часть ветеранов, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.