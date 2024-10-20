Перевірки прокурорів щодо отримання інвалідностей — генпрокурор назвав цифри

Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральний прокурор України Андрій Костін озвучив перші результати службового розслідування щодо отримання інвалідностей прокурорами. Масштабне службове розслідування було розпочато одразу, щойно ця інформація з'явилася у медіа.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив у програмі "Факти тижня" у неділю, 20 жовтня.

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Скільки прокурорів на Хмельниччині мають інвалідність

Як заявив Андрій Костін, службові розслідування стосуються не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора.

За словами генпрокурора, станом на зараз встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — це 50 співробітників — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки", — зазначив Костін.

Як перевіряють прокурорів з інвалідностями

Генпрокурор ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

"Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень", — заявив Костін.

Також генпрокурор підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи та заявив, що прокуратура готова долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова у 2023 році отримала рекордний розмір пенсії — 785 435 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував скандал на Хмельниччині та пояснив, як "інваліди захопили обласну прокуратуру".