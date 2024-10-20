Проверки прокуроров по получению инвалидностей — генпрокурор назвал цифры

Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин озвучил первые результаты служебного расследования получения инвалидностей прокурорами. Масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в СМИ.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин сообщил в программе "Факты недели" в воскресенье, 20 октября.

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Как заявил Андрей Костин, служебные расследования касаются не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры — всех уровней, включая Офис Генерального прокурора.

По словам генпрокурора, по состоянию на сейчас установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них — это 50 сотрудников — получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока. Мы будем информировать общество обо всех этапах и результатах этой проверки", — отметил Костин.

Как проверяют прокуроров с инвалидностью

Генпрокурор инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем.

"Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", — заявил Костин.

Также генпрокурор поддержал инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы и заявил, что прокуратура готова присоединиться к этой инициативе.

Напомним, 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова в 2023 году получила рекордный размер пенсии — 785 435 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал скандал в Хмельницкой области и объяснил, как "инвалиды захватили областную прокуратуру".