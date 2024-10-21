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Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

21 октября 2024 16:10
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Отмена инвалидности — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК
Задержание работницы МСЭК. Фото: Киевская городская прокуратура
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В ходе расследований по коррупционным схемам работников МСЭК правоохранители находят списки тех, кто давал взятки во избежание мобилизации. В частности, тех, кто покупал инвалидность. Недавно разоблачили целую группу прокуроров в Хмельницкой области, которым незаконно предоставили статус лица с инвалидностью. После коррупционного скандала Минздрав отменил эти статусы для ряда лиц.

Какова процедура отмены купленной инвалидности и что угрожает тем, кто платил взятку, Новини.LIVE прокомментировал юрист Игорь Ясько.

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Отмена инвалидности

"Если лицо получило инвалидность незаконно (например, мужчины, чтобы избежать мобилизации или уехать за границу во время военного положения), статус может быть отменен после соответствующего расследования, которое обычно не происходит быстро", — сказал юрист.

Несмотря на то, что юрист считает эту процедуру небыстрой, на практике можно увидеть другой кейс. Например, после того, как Генеральный прокурор Украины Андрей Костин озвучил первые результаты служебного расследования по получению инвалидностей прокурорами, Министерство здравоохранения отменило инвалидность для этих лиц.

"Такие нарушения сопровождаются открытием уголовного производства. Ответственность может наступить как для тех, кто покупают справки, так и для коррумпированных работников МСЭК", — добавил юрист.

По его словам, для привлечения к уголовной ответственности суды учитывают как преступный умысел, так и общественную опасность таких действий, особенно в условиях войны.

Такие действия могут квалифицировать по нескольким статьям:

  • уклонение от военной службы (путем подделки документов или иного обмана по ст. 409 УКУ)
  • предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369 УКУ).

Еще одна статья зависит от цели такого оформления. Например, некоторые деяния квалифицируют по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), если, например, мать оформила справку для своего сына, чтобы его незаконно вывезти из Украины и т.д.

"Статья чаще всего зависит от того, какие доказательства получат следователи в процессе, кто является субъектом, какая в деянии объективная и субъективная сторона, какое количество денег заплатили, был ли предварительный сговор лиц, сколько лиц принимали участие в процессе и тому подобное", — подытожил Ясько.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал стражей порядка тщательно расследовать коррупционные схемы в МСЭК.

инвалидность МСЭК коррупция взятка

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