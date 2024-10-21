Скандал з головою Хмельницької МСЕК — МОЗ скасувало інвалідність чоловікам

Корупція в МСЕК Хмельниччини — скільком чоловікам скасували інвалідність
Після корупційного скандалу з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 млн доларів, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки. В результаті відомство скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним.
Про це повідомило МОЗ на запит "Українських новин".
Скасування інвалідності для чоловіків за рішенням Хмельницької МСЕК
МОЗ провело низку перевірок щодо рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня по 10 листопада 2023 року. Загалом комісія розглянула понад 50 тисяч справ, а для перегляду відібрала 781 справу.
Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06 червня по 21 червня 2024 (розглянуто комісією — 37 891 справу, відібрано для перегляду — 543 справи).
Так, у відомстві зазначили, що у 3 146 справах рішення МСЕК було визнаним сумнівними і були призначені додаткові експертизи. Після усіх перевірок комісія скасувала експертні рішення про інвалідність для 74 військовозобов'язаних чоловіків.
"У 38 випадках II група інвалідності скасована і встановлено III групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності було знято. На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження", — йдеться у відповіді на запит.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.
Незадовго стало відомо, що у жовтні 2022 року Тетяна Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок Bank Polska. Кошти у польських банках також зберігав і чоловік підозрюваної.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.
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