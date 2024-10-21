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Корупція в МСЕК Хмельниччини — скільком чоловікам скасували інвалідність

21 жовтня 2024 14:23
Карина Приходько - Редактор
Скандал з головою Хмельницької МСЕК — МОЗ скасувало інвалідність чоловікам
Затримання керівниці Хмельницького МСЕК. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Карина Приходько - Редактор

Після корупційного скандалу з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 млн доларів, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки. В результаті відомство скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним.

Про це повідомило МОЗ на запит "Українських новин"

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МОЗ провело низку перевірок щодо рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня по 10 листопада 2023 року. Загалом комісія розглянула понад 50 тисяч справ, а для перегляду відібрала 781 справу. 

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Відповідь МОЗ на запит журналістів. Фото: "Українські новини"

Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06 червня по 21 червня 2024 (розглянуто комісією — 37 891 справу, відібрано для перегляду — 543 справи). 

Так, у відомстві зазначили, що у 3 146 справах рішення МСЕК було визнаним сумнівними і були призначені додаткові експертизи. Після усіх перевірок комісія скасувала експертні рішення про інвалідність для 74 військовозобов'язаних чоловіків. 

"У 38 випадках II група інвалідності скасована і встановлено III групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності було знято. На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження", — йдеться у відповіді на запит. 

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Незадовго стало відомо, що у жовтні 2022 року Тетяна Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок Bank Polska. Кошти у польських банках також зберігав і чоловік підозрюваної.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.

корупція мобілізація ДБР інвалідність Хмельницька область МСЕК

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