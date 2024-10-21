Скандал с главой Хмельницкой МСЭК — Минздрав отменил инвалидность мужчинам

Коррупция в МСЭК Хмельнитчины — скольким мужчинам отменили инвалидность
После коррупционного скандала с руководителем Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой изъяли почти 6 млн долларов, Министерство здравоохранения провело проверки. В результате ведомство отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанных.
Об этом сообщил Минздрав по запросу "Украинских новостей".
Отмена инвалидности для мужчин по решению Хмельницкой МСЭК
Минздрав провел ряд проверок решений об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 27 сентября по 10 ноября 2023 года. В общей сложности комиссия рассмотрела более 50 тысяч дел, а для пересмотра отобрала 781 дело.
Также Министерство здравоохранения Украины во исполнение Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633 — IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" провело проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым установлена инвалидность II и III групп в период действия правового режима военного положения в Украине в период с 06 июня по 21 июня 2024 года (рассмотрено комиссией — 37 891 дело, отобрано для пересмотра — 543 дела).
Так, в ведомстве отметили, что по 3 146 делам решение МСЭК было признано сомнительным и были назначены дополнительные экспертизы. После всех проверок комиссия упразднила экспертные решения об инвалидности для 74 военнообязанных мужчин.
"В 38 случаях II группа инвалидности отменена и установлена III группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности была снята. В настоящее время проводится проверка Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства", — говорится в ответе на запрос.
Что предшествовало
Напомним, недавно ГБР разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.
Незадолго стало известно, что в октябре 2022 года Татьяна Крупа положила 590 тысяч долларов на счет Bank Polska. Денежные средства в польских банках также хранил и мужчина подозреваемой.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.
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