Скандал с главой Хмельницкой МСЭК — Минздрав отменил инвалидность мужчинам

Задержание руководительницы Хмельницкого МСЭК. Фото: t.me/pgo_gov_ua

После коррупционного скандала с руководителем Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой изъяли почти 6 млн долларов, Министерство здравоохранения провело проверки. В результате ведомство отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанных.

Об этом сообщил Минздрав по запросу "Украинских новостей".

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Отмена инвалидности для мужчин по решению Хмельницкой МСЭК

Минздрав провел ряд проверок решений об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 27 сентября по 10 ноября 2023 года. В общей сложности комиссия рассмотрела более 50 тысяч дел, а для пересмотра отобрала 781 дело.

Ответ Минздрава на запрос журналистов. Фото: "Украинские новости"

Также Министерство здравоохранения Украины во исполнение Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633 — IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" провело проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым установлена инвалидность II и III групп в период действия правового режима военного положения в Украине в период с 06 июня по 21 июня 2024 года (рассмотрено комиссией — 37 891 дело, отобрано для пересмотра — 543 дела).

Так, в ведомстве отметили, что по 3 146 делам решение МСЭК было признано сомнительным и были назначены дополнительные экспертизы. После всех проверок комиссия упразднила экспертные решения об инвалидности для 74 военнообязанных мужчин.

"В 38 случаях II группа инвалидности отменена и установлена III группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности была снята. В настоящее время проводится проверка Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства", — говорится в ответе на запрос.

Что предшествовало

Напомним, недавно ГБР разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Незадолго стало известно, что в октябре 2022 года Татьяна Крупа положила 590 тысяч долларов на счет Bank Polska. Денежные средства в польских банках также хранил и мужчина подозреваемой.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.