Коррупция в МСЭК — СБУ назвала области, где больше всего преступлений

Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины озвучили результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. По материалам СБУ подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч заключений об инвалидности.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк по итогам заседания СНБО во вторник, 22 октября.

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Коррупция в МСЭК — данные СБУ

По данным СБУ, в 2024 году 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек уже осуждены. Также отменено 4106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

С начала года СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Коррупция в МСЭК на Харьковщине

СБУ нейтрализовала организованную преступную группу из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тыс. долларов.

Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

Коррупция в МСЭК в Ровенской области

В Ровенской области разоблачены 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации.

За деньги фигуранты оформляли для своих клиентов фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности.

Таким образом должностные лица получили более 350 тыс. долларов "прибыли".

Коррупция в МСЭК в Николаеве

В Николаеве СБУ разоблачила руководительницу областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тыс. долларов, коллекцию золотых изделий и три незадекларированные квартиры в Одессе.

Чтобы скрыть это состояние чиновница "переписала" большинство имущества на своего сына — студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.

Коррупция в МСЭК на Закарпатье

В Закарпатской области разоблачили председателя районной ВВК и трех его сообщников, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с воинского учета.

Проверяется причастность председателя областной МСЭК к функционированию преступной схемы.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

Публикация СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО 22 октября — обсуждали ситуации в МСЭК и злоупотреблением по оформлению инвалидности.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ходе расследований коррупционных схем в МСЭК правоохранители находят списки тех, кто давал взятки во избежание мобилизации. В частности, тех, кто покупал инвалидность.