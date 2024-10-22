Зеленський провів засідання РНБО щодо корупційних схем у МСЕК

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 жовтня, провів засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому посадовці обговорили ситуації у МСЕК і зловживанням стосовно оформлення інвалідності.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і голови МВС Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За їхніми словами, було встановлено багато фактів порушень та фальшивих інвалідностей посадовців.

Також доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, голова МОЗ Віктор Ляшко та очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович стосовно кроків на урядовому рівні, які повинні бути зроблені. Водночас Генпрокурор Андрій Костін розповів про ситуацію в системі органів прокуратури.

За результатами засідання РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість:

цифровізація процесів проходження всіх етапів МСЕК;

реальна перевірка декларацій членів комісій;

перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;

аудит відповідних пенсійних нарахувань;

законодавчі зміни для реформування системи медико-соціальної експертизи;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив Шмигалю розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення", — зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності політичної відповідальності Генпрокурора за ситуацію.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE заявила, що в Україні необхідно повністю змінити принципи надання інвалідності, а також провести ротації працівників у МСЕК.

Також днями під час обшуків у керівниці Миколаївського МСЕК було виявлено понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів.