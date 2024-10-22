Зеленський підписав закон про зміни в Кримінальному кодексі за Римським статутом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11484. Він передбачає зміни у Кримінальному кодексі у відповідність до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

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Закон має назву "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього". Він набере чинність з наступного дня після його публікації.

Згідно з документом, назви деяких статей Кримінального кодексу змінюються. Зокрема, статтю 437, що стосується "Планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни", перейменовано на "Злочин агресії". Тепер під цим розуміється планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що має на меті вчинення таких дій.

За ці дії передбачено більш суворе покарання — позбавлення волі на строк від 10 до 15 років (раніше — від 7 до 12 років). За ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій покарання становитиме від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення (раніше — від 10 до 12 років).

Крім того, змінюється назва статті 438 з "Порушення законів та звичаїв війни" на "Воєнні злочини".

Додатково, Кримінальний кодекс буде розширено новими статтями, зокрема "Злочини проти людяності", які визначають умисне вчинення дій в рамках усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільних осіб.

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Згідно з новими правилами, дозволяється продаж не лише 100% акцій, а й часткових пакетів акцій держави в банках.

А 10 жовтня у Верховній Раді ухвалили правку до законопроєкту про підвищення податків, яка передбачає скасування збільшення податку для військовослужбовців.