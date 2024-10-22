Зеленский подписал закон об изменениях в Уголовном кодексе согласно Римскому статуту

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11484. Он предусматривает изменения в Уголовном кодексе в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Закон называется "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему". Он вступит в силу со следующего дня после его публикации.

Согласно документу, названия некоторых статей Уголовного кодекса меняются. В частности, статья 437, касающаяся "Планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны", переименована в "Преступление агрессии". Теперь под этим понимается планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, имеющем целью совершение таких действий.

За эти действия предусмотрено более суровое наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (ранее — от 7 до 12 лет). За ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (ранее — от 10 до 12 лет).

Кроме того, меняется название статьи 438 из "Нарушения законов и обычаев войны" на "Военные преступления".

Дополнительно, Уголовный кодекс будет расширен новыми статьями, в частности "Преступления против человечности", которые определяют умышленное совершение действий в рамках осознанного широкомасштабного или систематического нападения на гражданских лиц.

Напомним, 17 октября Зеленский подписал закон "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Согласно новым правилам, разрешается продажа не только 100% акций, но и частичных пакетов акций государства в банках.

А 10 октября в Верховной Раде приняли правку к законопроекту о повышении налогов, предусматривающему отмену увеличения налога для военнослужащих.