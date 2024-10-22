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Коррупция в МСЭК — Зеленский провел заседание СНБО

22 октября 2024 16:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭКах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем чиновники обсудили ситуации в МСЭК и злоупотреблением в отношении оформления инвалидности.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главу МВД Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений. По их словам, было установлено множество фактов нарушений и фальшивых инвалидностей должностных лиц.

Также докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Минздрава Виктор Ляшко и глава Минсоцполитики Оксана Жолнович относительно предпринятых шагов на правительственном уровне. В то же время, Генпрокурор Андрей Костин рассказал о ситуации в системе органов прокуратуры.

По результатам заседания СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость:

  • цифровизация процессов прохождения всех этапов МСЭК;
  • реальная проверка деклараций членов комиссий;
  • проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц;
  • аудит соответствующих пенсионных начислений;
  • законодательные изменения по реформированию системы медико-социальной экспертизы;
  • пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

"Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной. Поручил Шмыгалю решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Нужны кадровые решения", — отметил президент.

Также Зеленский отметил необходимость политической ответственности Генпрокурора за ситуацию.

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Скриншот поста Зеленского
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Скриншот поста Зеленского

Напомним, нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE заявила, что в Украине необходимо полностью изменить принципы предоставления инвалидности, а также провести ротации работников в МСЭК.

Также на днях во время обысков у руководительницы Николаевского МСЭК было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.

Владимир Зеленский мобилизация коррупция война в Украине СНБО МСЭК

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