Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭКах

Коррупция в МСЭК — Зеленский провел заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем чиновники обсудили ситуации в МСЭК и злоупотреблением в отношении оформления инвалидности.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Коррупционные схемы в МСЭК
Зеленский заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главу МВД Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений. По их словам, было установлено множество фактов нарушений и фальшивых инвалидностей должностных лиц.
Также докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Минздрава Виктор Ляшко и глава Минсоцполитики Оксана Жолнович относительно предпринятых шагов на правительственном уровне. В то же время, Генпрокурор Андрей Костин рассказал о ситуации в системе органов прокуратуры.
По результатам заседания СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость:
- цифровизация процессов прохождения всех этапов МСЭК;
- реальная проверка деклараций членов комиссий;
- проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц;
- аудит соответствующих пенсионных начислений;
- законодательные изменения по реформированию системы медико-социальной экспертизы;
- пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.
"Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной. Поручил Шмыгалю решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Нужны кадровые решения", — отметил президент.
Также Зеленский отметил необходимость политической ответственности Генпрокурора за ситуацию.
Напомним, нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE заявила, что в Украине необходимо полностью изменить принципы предоставления инвалидности, а также провести ротации работников в МСЭК.
Также на днях во время обысков у руководительницы Николаевского МСЭК было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.
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