Центральна МСЕК отримала тисячі рішень на перевірку — скільки залишилося у силі

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Правоохоронці направили майже 19 000 рішень щодо надання інвалідностей на перевірку центральній медико-соціальній експертній комісії. Майже 17 000 рішень у медико-експертних справах залишилися в силі.

Про це йдеться у статистичних даних, які надали у пресслужбі Офісу генерального прокурора, пише Укрінформ.

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Центральній МСЕК дали на перевірку тисячі рішень про інвалідності

Станом на 1 січня 2024 року працівники Нацполіції та ДБР проводили розслідування у 312 кримінальних провадженнях щодо співробітників ТЦК, ВЛК і МСЕК за фактами сприяння в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон. Цьогоріч правоохоронці порушили ще 161 кримінальне провадження.

Загалом під час розслідування було вилучено майже 23 483 медико-експертних справ, з них 18 968 справ було направлено до Центральної МСЕК для перевірки ухвалених рішень.

"Центральною МСЕК залишено в силі 16 992 рішень у медико-експертних справах. У 1 588 таких справах триває перевірка. У 66 медико-експертних справах Центральною МСЕК скасовано прийняті рішення та щодо шести таких рішень особам МСЕК повідомлено про підозру", — заявили у прокуратурі.

Правоохоронці уже завершили розслідування у 118 справах за фактами сприяння в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон співробітниками ТЦК та СП, ВЛК і МСЕК. На розгляд судів направили вже 79 обвинувальних актів, ще у 193 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо ліквідації МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Ми також писали про те, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що корупційний скандал довкола МСЕК негативно сприймається міжнародними партнерами.

Наразі за матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.