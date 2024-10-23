Скандал із МСЕК — як реагують партнери

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: скриншот

Корупційний скандал довкола медико-соціальних експертних комісій негативно сприймається міжнародними партнерами. Ця ситуація підсилює російську пропаганду серед західних країн.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі для РБК-Україна.

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Подоляк заявив, що партнери України негативно сприймають корупційний скандал довкола медико-соціальних експертних комісій. За його словами, коли чиновники нелегально отримують статус особи з інвалідністю та передбачені виплати, це вже мародерство, а не корупція.

Подоляк додав, що до цього питання також долучається російська пропаганда, яка має величезні інформаційні майданчики серед західних країн.

"Що бачать наші партнери? Вони бачать, що деякі люди під час війни мародерять та отримують шалені "доходи". І так далі. Безумовно, це розхолоджує. Безумовно, в це потім вкладається російська пропаганда", — заявив радник керівника ОПУ.

Він підкреслив, що у перший рік повномасштабного вторгнення ніхто навіть не думав про те, що можна вкрасти, адже всі усвідомлювали ситуацію.

"Відповідно, якщо ми репутаційно виглядаємо так, якщо ми репутаційно виглядаємо не дуже позитивно в тому чи іншому напрямку, то чому ми очікуємо від партнерів, що вони продовжуватимуть наполегливо нас підтримувати як це було на початку війни?" — наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ також назвав чотири компоненти, які допоможуть урегулювати ситуацію:

Перша складова — державні інституції. За словами Подоляка, держава має проводити слідчі дії щодо ситуації і виносити відповідні вироки.

Друга складова — репутація. Потрібно пояснити партнерам, що Україна усвідомлює існування корупції, але робить досить жорсткі кроки, аби подолати це.

Третя складова — зміни в суспільстві. Суспільство не може толерувати подібні дії.

Четверта складова — журналістська робота. Журналісти повинні проводити чіткі розслідування з конкретними фактами щодо ситуації в країні.

Нагадаємо, економічний аналітик Павло Себастьянович заявив, що НАЗК, імовірно, також залучено до корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей.

Ми писали про те, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту МОЗ. Також в Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців.